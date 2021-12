Hacienda estudia un cambio que permitirá a los transportistas cobrar por entregas del comercio electrónico

Los usuarios del comercio electrónico de Canarias han reaccionado de forma masiva a las intenciones de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias de modificar la Orden BOC 151/2016 de 29 de julio -que suprimía la obligación de presentar el DUA en las compras online de hasta 150 euros- e introducir un nuevo articulado que, a efectos prácticos, supondría permitir a los transportistas cobrar por la entrega de los envíos de bajo valor.

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos elevó a información pública hace unos días el nuevo texto para modificar el artículo 2 de la citada orden y en el que elimina la obligación explícita que tiene el operador del transporte, esto es, el transportista de realizar la declaración de bajo valor.

De forma que, según indica Víctor López, el administrador del grupo de Facebook Autodespacho Canarias: Simplificar el trámite de Aduanas e Importación, que se ha convertido en el gran defensor de los usuarios del comercio electrónico en las islas, «el texto planteado no deja claro que el trámite corresponde al transportista y deja vía libre para poder cobrar con total impunidad».

Desde que se hizo efectiva la exención del DUA algunas empresas de transportistas empezaron a cobrar por lo que llamaban «gastos de gestión» como forma de recuperar parte de la facturación perdida al eliminarse el trámite. Pese a la lucha de los usuarios aún hoy se siguen pasando «cobros abusivos» de entre 14 y 16 euros euros, según López, si bien hay empresas que entregan los paquetes sin carga alguna.

En esta situación, muchos usuarios optan por no coger el paquete -lo que deriva en conflictos y que muchas empresas decidan no enviar a Canarias- mientras que otros han llegado a presentar demandas por juicio verbal en los juzgados, que en varios casos han acabado con la empresa de transporte entregando el paquete sin coste, conscientes como son de que no deben cobrar nada por un trámite que, según la Orden, les corresponde. Al menos hasta ahora.

Si se introduce el nuevo artículo, los transportistas no estarán obligados al trámite y por tanto, cuando lo hagan podrán cobrar con él «con total impunidad», como indica López. «Si se hace el cambio no tendremos base legal para ganar las demandas», dice.

Además, como recuerda López, en los envíos de bajo valor los usuarios, aunque quieran, no pueden realizar el autodespacho que está en manos únicamente de los transportistas. «Para presentar la declaración es necesaria un aplicativo que no tenemos y una referencia. Ese código no es el del vendedor que el usuario conoce sino uno que pone el transportista y que el usuario ignora», se queja López, que reclama al Gobierno de Canarias que busca también solución a este problema para que cada usuario pueda hacer el autodespacho y «así escapar de las clavadas de los transportistas».

La Orden de 2016 dice en su artículo 2 que «los operadores responsables de recibir la mercancía en recinto deberán presentar, con carácter previo al levante de los bienes, cuya importación no debe ser objeto de declaración mediante DUA (...) una declaración por escrito, no sujeta a modelo formal, en la que detallará la procedencia, destinatario (...), valor, número de partida de declaración sumaria y documentación comercial del envío». El nuevo texto que quiere introducir el Gobierno quedaría así: «No obstante la dispensa de presentación del DUA prevista en el artículo anterior habrá que presentar una declaración con un conjunto reducido de datos en los términos y condiciones que se acuerden en el marco de la Ventanilla Única de presentación telemática de declaraciones de importación y exportación (...).

Además del artículo 2, la Consejería de Hacienda prevé otra modificación en la disposición adicional única, referida a los envíos constituidos por paquetes postales,

Euros es la cantidad que cobran algunos de los transportistas por entregar los paquetes, a pesar de que la ley les obliga a hacer el despacho y «teóricamente» no pueden pedir dinero por el trámite. La obligatoriedad desaparece ahora y podrían cobrar lo que quisieran.