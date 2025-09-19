El Gobierno traslada a Bruselas que el Aiem no incide en los precios de la cesta de la compra de Canarias

El Aiem grava los productos que entran en Canarias cuando ya se producen en las islas, como son los yogures.

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

El Gobierno de Canarias ha remitido ya a la Comisión Europea el informe preceptivo del controvertido Aiem. Con este «examen parcial» se busca informar a Bruselas del impacto que tiene en la economía y la sociedad de Canarias ese arbitrio, que grava con tipos que oscilan entre un 5 y un 15% los productos que entran en las islas y que se fabrican en el archipiélago con el objetivo de proteger la industria local.

Este informe, que debe hacer Canarias como marca la norma con cierta periodicidad dentro de los años del marco financiero plurianual (actualmente 2021 y 2027) para los que existe la autorización del Aiem, recoge que esta figura impositiva «no influye en los precios» de la cesta de la compra de Canarias. Los sectores que están en contra de este arbitrio apuntan directamente a él como la razón de que las capitales canarias figuren en los primeros puestos del ranking nacional de la cesta de la compra más cara.

Como explica la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, el informe del Aiem remitido ahora a Bruselas «dice lo mismo que ha dicho siempre de que no hay una relación directa entre el Aiem y los precios». En sus palabras, en el proceso de formación de precios influyen otros muchos factores como el tamaño del mercado, el precio del transporte y el resto de los impuestos, entre otros.

Como indica la consejera, el propio Istac ha hecho un seguimiento sobre 280 millones de registros a través de la Inteligencia Artificial para ver los productos que se venden en Canarias y en la península a través del comercio online, y ha comprobado que hay paridad y no se dan diferencias «significativas» en los precios.

Por lo que respecta al problema que se da con el Aiem y que denuncian los importadores al gravar artículos que no se producen en Canarias, Asián indica que desde el Gobierno se está trabajando «al máximo» y haciendo un gran esfuerzo para evitar que esto suceda.

La consejera reconoce que esta circunstancia se puede estar dando de forma puntual con algún producto debido a que el código aduanero en cada categoría llega hasta los cuatro digítos y no baja a un nivel de detalle más profundo. «¿Qué se podría llegar hasta los diez o doce dígitos de detalle en la desagregación del código aduanero? Cada día trabajamos para lograr un examen más exhaustivo de ese listado que está constantemente en revisión. Es algo vivo», manifiesta la consejera. Actualmente existen 156 partidas arancelarias gravadas por el Aiem y de estas, 80 están vinculadas a la alimentación. Tras esta cifra aparentemente reducida hay, sin embargo, casi 1.000 productos.

La escasa desagregación del código aduanero es la que provoca que productos como el jamón ibérico de bellota -que no se produce en Canarias- esté gravada con el Aiem. Entra en la categoría de jamón curado y en hay una empresa en Canarias que se dedica a producirlo.

Asián reconoce que ella es partidaria de hacer un control lo más estricto posible y de que no haya ni un solo producto gravado por el Aiem que no se produzca en Canarias. «Eso es un disparate», afirma la consejera, que a tiempo advierte de que hacer ese trabajo de depuración es complejo, lleva su tiempo y la Agencia Tributaria Canaria no tiene medios para hacerlo. «Hay que guardar un equilibrio razonable entre todos», señala Asián, que deja claro que el objetivo fundamental del Aiem es proteger la producción local y avanzar hacia la soberanía alimentaria.

Sí rechaza Asián las declaraciones de quienes dicen que el Aiem grava productos que no alcanzan el mínimo establecido de producción local de un 5% del consumo. «Es incierto. como mínimo tiene que ser lo que establece la autorización. Otra cosa es lo que henos hablado de la desagregación de las partidas arancelarias», añade. En este punto, la consejera llama a los distintos sectores «a bajar el suflé» y tratar de reconducirlo a términos razonables para un debate «más técnico y sosegado».

De cara al nuevo período y el nuevo marco financiero que se abre en Bruselas para los años 2027-2031 y para el que se debe prorrogar la autorización del Aiem, Asián se mostró dispuesta a sentarse y escuchar a todos los sectores implicados y sus propuestas para determinar qué Aiem se quiere más allá de 2027. «Eso sí -advirtió- siempre bajo la premisa inamovible de proteger a la producción local. Esa es mi principio general porque casi todo viene de fuera», señala.