El Gobierno prepara una nueva Ley de Comercio que flexibilizará y ampliará los festivos de apertura

El Gobierno de Canarias trabaja en la elaboración de una nueva ley de comercio que sustituya a la actual, del año 2012, y dé respuestas a las nuevas demandas del sector y de los consumidores. La transformación que ha vivido el sector comercial en la última década y de manera especial en los últimos dos años por la pandemia obliga a esta revisión legislativa.

Al fin de redactar el nuevo texto normativo y recoger las propuestas y necesidades de los sectores, colectivos y actores interesados el Gobierno de Canarias abrió el pasado 28 de julio un período de presentación de aportaciones que terminará el 1 de septiembre. Con independencia de este proceso participativo, Comercio tiene claros una serie de cambios que sí o sí se han de introducir en la nueva norma para adaptarla a los nuevos tiempos, según explica el director general, David Mille. Como apunta, tras varias reuniones de carácter técnico se han detectado tres modificaciones «inaplazables».

Ampliar

En primer lugar, el nuevo texto ampliará en dos, hasta doce, el número de días de apertura comercial permitidos en domingo o festivo. Actualmente en Canarias hay autorizados 10 frente a los 16 de tope máximo de la legislación nacional y al que llegan las comunidades autónomas de Andalucía y Murcia. Madrid es el paradigma de la libertad comercial. En esta región cada comercio decide los días y horarios que más le conviene para su negocio.

Además, se pretende que la nueva norma sea más flexible y habilite los mecanismos oportunos para que si, en algún momento y por alguna circunstancia, es necesario aumentar estos días de apertura comercial ésta se pueda realizar sin necesidad de modificar la ley. «La de 2012 una estructura legal muy inflexible. Si las circunstancias, como ha ocurrido tras la pandemia, provocan que se necesario abrir algún día más en festivo o domingo y hay acuerdo entre las partes, con el texto actual no se podría hacer. Queremos cambiar esto», apunta Mille. En este punto, indica que puede ocurrir a la inversa y que implantados los 12 días de apertura comercial se decida que no funciona y regresar a los 10. «Buscamos que cualquier modificación se pueda hacer con un decreto de la consejera y sin necesidad de cambiar la ley», explica.

Simplificar

La Dirección General de Comercio simplificará también en la nueva ley la concesión de las licencias comerciales, que actualmente está sujeto a un sistema de tramitación « obsoleto y que no está en línea con las directrices de la Unión Europea.

Mille explica que se quiere dar a la Dirección de Comercio un mayor protagonismo en la concesión de las licencias, ya que actualmente ejerce de «mera gestoría». «Nuestro papel es ahora mismo residual. No somos responsables porque mandan los informes de otras administraciones como los cabildos en la parte de carreteras y los ayuntamientos en lo que respecta a urbanismo. Nosotros recogemos los papeles y los mandamos a las administraciones competentes. Si el informe es favorable damos la licencia, si es desfavorable lo rechazamos. Esto tiene que cambiar», manifiesta.

Según explica, el objetivo es que si se va dar una licencia comercial haya un informe comercial que determine si el proyecto es aceptable o no para el tejido comercial de las islas.

También se busca simplificar y que el Gobierno de Canarias no sea quien haga el trabajo al sujeto interesado. «Lo ideal sería que una persona que solicite una licencia para un proyecto comercial presente una declaración responsable declarando que lo que propone cumple con la normativa vigente y que después, las administraciones competentes se encarguen de verificarlo. No como ahora, cuando lo que hacemos en Comercio es ir solicitando papeles al interesado para después remitirlo a las autoridades competentes. «Lo sacamos adelante en cuatro o cinco meses pero el procedimiento es absurdo y no tiene que ver con las exigencias de simplificación de trámite europeas», asegura Mille.