Parque fotovoltaico y aerogeneradores en un parque renovable en Navarra

El Gobierno lanza un balón de oxígeno a las renovables al garantizar sus ingresos pese a los precios cero o negativos

El cambio busca proteger la rentabilidad regulada del sector en un entorno de precios volátiles y de creciente penetración de energías verdes

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 14 de octubre 2025, 14:55

Comenta

El Gobierno lanzó este martes un plan de salvación para más de 62.000 instalaciones de energías renovables asfixiadas por los caóticos precios de la ... electricidad cero o incluso negativos. A través de un nuevo real decreto, el Ejecutivo modifica la regulación con el objetivo de mantener la rentabilidad de estas plantas y de reforzar la seguridad del sistema eléctrico nacional tras el apagón del 28 de abril.

