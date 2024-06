Madrid convoca el concurso para reforzar los sistemas eléctricos y evitar los apagones en Canarias

Efe Madrid Miércoles, 26 de junio 2024, 12:31 | Actualizado 12:54h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado este miércoles la convocatoria de un concurso para reforzar a medio y largo plazo la potencia eléctrica firme en los territorios no peninsulares aislados de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Este procedimiento de concurrencia competitiva permitirá otorgar una retribución adicional a las instalaciones, que operarán con el régimen regulado vigente, y podrán presentarse a él nuevos proyectos e instalaciones existentes hasta alcanzar una potencia total de 1.361 megavatios (MW) en 2028.

Según fuentes del Ministerio, la convocatoria del concurso, que reforzará el suministro y la solidez de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, se produce gracias al consenso de las administraciones implicadas, tras un «largo y complejo» proceso de trabajo y colaboración del Gobierno con la Comisión Europea, para que reconozca sus singularidades y necesidades.

De acuerdo con la normativa, el concurso considera las necesidades de potencia térmica firme que indican los análisis de cobertura de Red Eléctrica para los próximos cinco años.

En este sentido, se otorgan 330 MW al de Gran Canaria, 370 MW al de Tenerife, 215 MW al de Lanzarote-Fuerteventura, 44 MW al de La Palma, 5,5 MW al de La Gomera y 6,5 MW al de El Hierro.

No obstante, abarca un horizonte temporal muy superior, ya que permitirá otorgar la retribución a las instalaciones durante un máximo de 25 años, reforzando con ello el suministro a largo plazo.

Los criterios para adjudicar la potencia atienden a la minimización de costes para el sistema eléctrico y al fomento de la eficiencia.

La selección de los proyectos también tendrá en cuenta criterios de ubicación de las instalaciones y primará las de menor tamaño, así como aquellas que utilicen combustibles renovables y emitan menos dióxido de carbono (CO2).

No podrá otorgarse la retribución regulada a las solicitudes que supongan un aumento de la capacidad de las empresas que posean un porcentaje de la generación superior al 40 % en cada sistema, salvo que no se alcancen los valores de potencia necesaria para asegurar la cobertura de la demanda y no hubiera otra empresa interesada.

Los interesados tienen un plazo de dos meses para presentar sus proyectos al Ministerio para la Transición Ecológica, que publicará tanto la relación provisional de iniciativas recibidas como la definitiva, una vez subsanados los errores.

También serán analizados por Red Eléctrica y las comunidades y ciudades autónomas, y todo el procedimiento recibirá el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La resolución final de concurso se publicará en un plazo de seis meses desde la recepción de las solicitudes completas.

