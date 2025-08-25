El Gobierno no cede y mantiene la división de GSC «por decisión de Clavijo» La huelga se mantiene de forma indefinida aunque sin impacto por los servicios mínimos del 100%. El día 11, nueva reunión para estudiar su viabilidad

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 25 de agosto 2025, 18:05

La división de los servicios de emergencias en Canarias parece no tener vuelta atrás. Así lo confirmó el Gobierno regional este lunes tras la reunión con los sindicatos y representantes de los trabajadores de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en las islas (GSC), cuya huelga indefinida comenzó este lunes a medianoche.

Una huelga cuyo impacto está siendo prácticamente nulo, al haberse decretado desde el Gobierno servicios esenciales del 100%, imposibilitando movilizaciones por parte de los trabajadores afectados.

La decisión de dividir los servicios de emergencia proviene del propio presidente Fernando Clavijo, según expresaron distintos representantes del Ejecutivo regional este lunes y responde a la creciente necesidad de tener un «servicio reforzado» para actuar sobre cualquier tipo de emergencia climatológica como puedan ser incendios, erupciones volcánicas o temporales.

Como no podía ser de otra manera, los sindicatos han recibido el resultado de esta reunión de forma negativa, al entender que la decisión ya estaba tomada de antemano y que se les ha proporcionado «poca información» acerca de los motivos que justifiquen esta decisión. Asimismo, confirmaron que la huelga se mantiene con carácter indefinido.

Unos servicios mínimos «incongruentes» decretados con poca antelación El establecimiento de un 100% de los servicios mínimos para la huelga del GSC el pasado viernes ha provocado la imposibilidad de que los trabajadores salgan a la calle a ejercer sus derechos, apuntan los sindicatos CC OO y CSIF. Aparte de ese poco margen de aviso, consideran que estos «no tienen sentido», ya que por ley se establece que los servicios esenciales tienen que ser equivalentes a los que haya un domingo por lo que esta imposición no tiene en cuenta que dentro de las emergencias existe personal que no trabaja los fines de semana y que debería quedar exento de los servicios mínimos ahora también debe trabajar. «No estamos teniendo derecho a la huelga».

Tanto CSIF como CC OO Canarias entienden que el Ejecutivo quiera potenciar el servicio de grandes emergencias (Cecop) a nivel regional pero recalcan que lo ideal sería integrar este órgano al resto y no dividir los ya existentes para que Cecop pueda estar más presente. «Se puede potenciar un servicio sin separar una empresa y sus trabajadores», explica Lorenzo Galindo, portavoz de CSIF.

Por ello, solicitaron que para la próxima reunión, fijada para el 11 de septiembre, el Ejecutivo aporte un informe técnico y económico que respalden esta separación además de una «garantía» de que este cambio «no va a afectar a las personas que marquen el 112 en el día a día».

Cabe recordar que esta división causará que todo el personal de sala que trabaja en los servicios de emergencia pertenezca próximamente a dos empresas públicas, GSC y Gesplan, la cual gestiona la Consejería de Política Territorial. Hasta ahora, GSC era administrado por la consejera de Sanidad Esther Monzón en calidad de presidenta y el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda en calidad de vicepresidente. Monzón señaló que el objetivo es «mantener los derechos de los trabajadores y en todo caso, mejorar sus condiciones y en ningún caso empeorarlas».

Esta separación provocará «con total seguridad», apunta Galindo, conflictividad entre los trabajadores ya que pese a compartir espacio de trabajo, pasarían a no tener los mismo derechos laborales y por tanto, no estarían en igualdad de condiciones, algo que en el medio y largo plazo pueda generar «rencillas» entre los empleados. «Todo este proceso está generando una incertidumbre laboral y así no se trabaja igual».