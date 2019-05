Germán Suárez, el diálogo hecho patrón

J.D. / S.F. / T.A / I.S.A. / F.S.A. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Era ya una cita obligada: a primera hora de la tarde, el empresario Germán Suárez Dominguez y su esposa, Mari Luz, salían a pasear por la parte baja de la capital grancanaria. Casi siempre cogidos de la mano, combinando la conversación con el disfrute de contemplar cómo cambiaba la ciudad, hacían un trayecto que les servía lo mismo para mantenerse en forma que para saborear la vida. Ayer, por desgracia, fue el último paseo de Germán Suárez. Una repentina indisposición derivó en un resultado fatal. Los intentos del personal sanitario por reanimarlo fueron infructuosos y la vida de Germán Suárez se apagó.

La noticia sorprendió a cuantos lo conocían. Que es como decir a cuantos lo apreciaban, pues una y otra cosa iban casi indisolublemente unidas. En las últimas semanas se había enfrentado con entereza a un contratiempo de salud pero, ya recuperado, iba repartiendo sonrisas, saludos y consejos. Como siempre.

Germán Suárez fue un empresario de fuste, de los que se hacen de abajo hacia arriba y que exprimen al máximo la experiencia y, sobre todo, el olfato. Esa intuición innata para saber dónde había posibilidades de negocio y para generarlas donde parecía imposible. Luego, a medida que fue creciendo, se incorporó al mundo patronal, pero no porque necesitara subir a la tribuna para sentirse satisfecho, sino porque entendía que desde esa atalaya iba a ser más fácil articular consensos, que es algo que le obsesionó siempre. Así, para muchos se convirtió en el patrón por excelencia según el sentido más clásico del término. Él, en todo caso, lo asumía con naturalidad y sin vanidad. Porque no necesitaba el elogio. Pasó por la directiva de la Confederación Canaria de Empresarios, presidió el Círculo de Empresarios de Gran Canaria, supo tener amigos y negocios en las dos provincias y siempre se empeñó por trasladar a los políticos que el mundo de la empresa era el motor del crecimiento, del desarrollo y, por tanto, del empleo. Si le hacían caso, mejor; si no, evitaba contrariarse.

Como muestra de lo anterior, un botón: en los tradicionales almuerzos navideños de la Confederación Canaria de Empresarios era difícil que el cargo público de turno que acudía se fuera del lugar sin saludar a Germán Suárez. Y eso que él no repartía bendiciones, sino siempre la misma receta: su sonrisa, la mano dispuesta al saludo y el deseo de que todo fuera bien.

huella imborrable. Futbolero apasionado, carnavalero de pro, jugador de envite en partidas reservadas para sus amigos, amante de la agricultura, amigo de sus amigos, generoso y convencido de que las ayudas se dan pero no se pregonan, Germán Suárez deja una huella imborrable. Los adjetivos de elogio se entremezclaban con la estupefacción de quienes ayer se iban enterando de la noticia del fallecimiento. Unos a cuentagotas, otros de sopetón y un tercer grupo cuando, antes de empezar el partido de fútbol del CD Tenerife contra la UD Las Palmas -ese que seguramente tenía previsto ver-, se enteraron al escuchar que había un minuto de silencio por el empresario.

Su capilla ardiente quedó instalada en el tanatorio San Miguel, donde hoy, a las 22.30 horas, se procederá a la incineración de sus restos mortales. CANARIAS7 se une a las muestras de condolencias y traslada su pésame a su familia y seres queridos, en especial a su viuda, Mari Luz; sus hijos, Ana y Germán Carlos; hijos políticos y nietos.

Descanse en paz.