La geopolítica centrará la 52 asamblea de cámaras iberoamericanas que acoge desde este lunes Gran Canaria El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, participará en la inauguración de este foro, AICO, que congrega a las cámaras de 23 países

Domingo, 5 de octubre 2025

Cerca de 40 cámaras de comercio iberoamericanas se darán cita este lunes, y hasta mañana martes, en la capital grancanaria, con motivo de la 52ª Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO). La geopolítica será uno de los ejes clave de este foro, que abordará la importancia de que las instituciones camerales se anticipen a los cambios globales, los interpreten y canalicen hacia el tejido empresarial.

Siendo así, las Cámaras de Comercio de hasta 23 países —Brasil, México, Argentina, Colombia o Chile, entre ellos— aprovecharán el encuentro para buscar «nuevas fórmulas para reforzar las vías de colaboración y erigirse como motores del desarrollo empresarial iberoamericano», tal y como destaca el propio foro en una nota.

Todo ello, bajo un escenario de incertidumbre en el que las cámaras pueden desempeñar un papel crucial. «Nuestra red cameral iberoamericana no es solo una suma de entidades locales. Es una infraestructura estratégica para la atracción de inversión, la internacionalización de nuestras pymes y la generación de empleo de calidad. En este contexto, el foro AICO se presenta como una cita de gran trascendencia para todo el espacio iberoamericano, al congregar instituciones que desempeñan un papel clave en la dinamización económica y la cooperación internacional», manifestó al respecto Luis Padrón, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios, Industria y Navegación de Gran Canaria, anfitriona del foro.

Padrón intervendrá en el acto de apertura de este lunes, que arrancará a las 9.00 horas, entre otras personalidades destacadas, como es el caso del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. También participarán el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; el presidente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios, Natalio Mario Grinman; el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet; y la presidenta de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), Liliana Sánchez.

El foro estará compuesto por diferentes ponencias y paneles, a cargo de figuras institucionales, económicas y académicas de renombre, así como de instituciones iberoamericanas e investigadores de trayectoria internacional.

Entre los participantes figuran Amparo López Senovilla, secretaria de Estado de Comercio, que reflexionará sobre la política comercial exterior de España y su mirada estratégica hacia América Latina. También, el secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona, que ahondará en la importancia de los mecanismos de arbitraje como garantía de seguridad jurídica para la inversión.

Del mismo modo, se abordarán los grandes retos y oportunidades del entorno geopolítico, el comercio internacional, la inversión, la innovación, la integración regional, el desarrollo empresarial y el papel protagonista de las cámaras de comercio a ambos lados del Atlántico, a través de estos paneles especializados.

El primer panel ofrecerá una visión experta y estratégica sobre cómo la geopolítica impacta directamente en el comercio, la inversión y la estabilidad de los mercados iberoamericanos.

El segundo, tratará sobre el papel de las instituciones multilaterales y las redes empresariales en la promoción del desarrollo regional y la atracción de inversión, mientras que el tercero sobre el futuro de las cámaras, visibilizando su acción directa en la dinamización económica de sus territorios.

El arbitraje internacional, a debate

La Conferencia de Arbitraje Comercial 'Retos contemporáneos en el arbitraje y oportunidades en el escenario global' se desarrollará paralelamente a la 52ª Asamblea General de AICO, en la capital grancanaria, bajo el marco del Consejo Directivo de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).

La propia AICO destaca que se trata de una entidad comprometida con la promoción de prácticas arbitrales justas y eficientes que reúne a expertos, abogados y empresarios de diversas jurisdicciones para discutir los retos y oportunidades que enfrenta el arbitraje comercial en el contexto global actual.

En la conferencia se abordarán temas como el arbitraje de emergencia, la participación de terceros en procesos arbitrales, los desafíos asociados a los megaproyectos de construcción y los avances en el hot tubbing, es decir, en la cuantificación de daños a través de sesiones conjuntas de peritos —en lugar de por separado— para aclarar temas técnicos y agilizar los procedimientos.

La isla de Gran Canaria se convertirá, así, en escenario de dos eventos de relevancia internacional, que ponen el foco en cuestiones globales de suma actualidad. Desde AICO señalan que la elección de la ínsula se trata de una puesta en valor de la capacidad de Canarias para actuar como nexo estratégico entre Europa, África y América.

Esto también supone una «oportunidad» para la proyección del archipiélago como polo de atracción para la cooperación económica y empresarial en el ámbito internacional, elevando su perfil como centro neurálgico para los negocios en la región iberoamericana. Además, contribuye a visibilizar el papel de las Cámaras de Comercio canarias como instrumentos esenciales de apoyo al tejido empresarial de las Islas, formado en un 98% por pymes.