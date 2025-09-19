Gran Canaria, epicentro mundial para el comercio entre América, Europa y África La isla acogerá entre el próximo 5 y 7 de octubre la 52ª Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:39

La Cámara de Comercio de Gran Canaria será la anfitriona de la 52ª Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO), un encuentro clave para el fortalecimiento y la integración económica de las principales potencias americanas junto con España, Portugal y Andorra, que se celebrará entre los días 5 y 7 de octubre.

La celebración de este evento con alcance internacional se presenta, según el consejero de Economía y vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, como una oportunidad única para «explicarle al mundo» cuáles son las ventajas competitivas del archipiélago, las ventajas del Régimen Económico y Fiscal y las oportunidades de negocio que «existen con y en Canarias».

Según el vicepresidente de Canarias, acoger eventos de esta magnitud es beneficioso porque permite hablar de la internacionalización de las empresas canarias, tanto a nivel de importación como de exportación.

El evento contará con la participación de más de 40 cámaras de comercio y ayudará a potenciar la figura de Gran Canaria

A su vez, el hecho de salir al exterior brinda la posibilidad de cumplir el objetivo que se han marcado desde el Gobierno de canarias, que es seguir avanzando en la diversificación de la economía. «Está claro que pivotamos sobre una economía de servicios y hay que mimar al turismo pero tenemos que diversificar si queremos seguir avanzando en el futuro».

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, organizadora del evento, Luis Padrón, expuso, durante el acto de presentación que AICO se consolida como un foro de referencia en el diálogo estratégico, la cooperación público-privada y el refuerzo de las relaciones económicas iberoamericanas. «Estamos ante una cita de gran trascendencia que va a congregar a instituciones que desempeñan un papel clave en la dinamización económica, la cooperación internacional y la generación de oportunidades», señaló Padrón.

Asimismo, subrayó que con la llegada de eventos de este calibre, Canarias se afianza como un «polo de atracción económica y empresarial tricontinental», elevando su perfil como un centro neurálgico para los negocios en la región iberoamericana.

El mejor pasaporte

Padrón no desaprovechó la oportunidad para recordar la importancia de «mantener viva» eta red de contactos entre continentes y que las cámaras de comercio son «el mejor pasaporte» para el comercio internacional ya que permiten que aquellas empresas que se quieran expandir en otro territorio, cuenten con las cámaras para facilitar esa consolidación en el extranjero.

El congreso contará con la participación de figuras del más alto nivel institucional, académico y económico. Entre ellos, destaca la presencia de Carlos Cuerpo, ministro de Economía; la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López; la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el mundo, Susana Sumelzo; el director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE, Federico Bonaglia; la gerente general de la Zona Libre de Colón, Luisa Napolitano.