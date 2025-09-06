Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 6 de septiembre de 2025

Las gasolineras más económicas de Santa Cruz de Tenerife este sábado: precios de gasolina y diésel

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:14

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, sábado, 6 de septiembre de 2025, está en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, puedes encontrarla a 0,975€ por litro en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ubicada en Calle Subida Al Mayorazgo, 7.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano Taco ofrece este combustible a 1,099€ por litro en Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil, S.l. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida Al Mayorazgo, 7 donde está disponible a 0,975€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Eess OcÉano La Azadilla, ofrece este combustible a 1,096€ por litro en Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, en el municipio de Los Realejos.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    0,978 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    0,979 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    0,979 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    0,979 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

Gasolina 98

  1. 1

    1,096 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

  2. 2

    1,096 € Eess OcÉano La Azadilla (Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, Los Realejos)

  3. 3

    1,099 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  4. 4

    1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  5. 5

    1,099 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil

  1. 1

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    0,978 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    0,979 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    0,979 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    0,989 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,099 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    1,099 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    1,099 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  4. 4

    1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  5. 5

    1,106 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prensa británica destapa el estado del joven desaparecido en el sur de Gran Canaria: «No podía mantenerse en pie»
  2. 2 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Una noche de cola por una plaza de FP: «Vuelva usted el martes»
  4. 4 Más de 250 personas y 26 organizaciones denuncian a Santiago Abascal por su «guerra sucia» contra el Open Arms
  5. 5 Así es el buque lleno de vacas que destapó toda la red de narcotransportistas que pasaba por Canarias
  6. 6 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  7. 7 Canarias se prepara para la 'Luna de sangre' en el eclipse y un astrofísico desvela la mejor hora para verla
  8. 8 Dos detenidos por amenazar con un cuchillo y robar en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Desbloqueo urgente del macrocontrato de recogida de basura en Las Palmas de Gran Canaria: «No podemos perder ni un solo día»
  10. 10 Detenido un hombre por tráfico de drogas en Tamaraceite

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las gasolineras más económicas de Santa Cruz de Tenerife este sábado: precios de gasolina y diésel

Las gasolineras más económicas de Santa Cruz de Tenerife este sábado: precios de gasolina y diésel