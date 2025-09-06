Las gasolineras más económicas de Santa Cruz de Tenerife este sábado: precios de gasolina y diésel
Santa Cruz de Tenerife
Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:14
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, sábado, 6 de septiembre de 2025, está en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, puedes encontrarla a 0,975€ por litro en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ubicada en Calle Subida Al Mayorazgo, 7.
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano Taco ofrece este combustible a 1,099€ por litro en Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna.
Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil, S.l. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida Al Mayorazgo, 7 donde está disponible a 0,975€ por litro.
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Eess OcÉano La Azadilla, ofrece este combustible a 1,096€ por litro en Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, en el municipio de Los Realejos.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
-
1
0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
2
0,978 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)
-
3
0,979 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
4
0,979 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
-
5
0,979 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)
Gasolina 98
-
1
1,096 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)
-
2
1,096 € Eess OcÉano La Azadilla (Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, Los Realejos)
-
3
1,099 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)
-
4
1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)
-
5
1,099 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna)
Gasoil
-
1
0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
2
0,978 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)
-
3
0,979 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
4
0,979 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
-
5
0,989 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)
Gasoil Premium
-
1
1,099 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
2
1,099 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
-
3
1,099 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)
-
4
1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)
-
5
1,106 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)
