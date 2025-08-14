Las gasolineras más económicas de Santa Cruz de Tenerife este jueves: precios de gasolina y diésel

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:14

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, jueves, 14 de agosto de 2025, está en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, puedes encontrarla a 0,959€ por litro en la estación de servicio Disa El Chorrillo, ubicada en Carretera Carretera General Del Sur Km. 9,2.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,059€ por litro en Calle Filipinas, 9, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,979€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Disa El Chorrillo en Santa Cruz de Tenerife, Carretera Carretera General Del Sur Km. 9,2 donde está disponible a 0,959€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,959 € Disa El Chorrillo (Carretera Carretera General Del Sur Km. 9,2, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    0,975 € Cepsa (Carretera Rosario (del) Km. 186, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    0,975 € Moeve (Autopista Tf-21 Km. 3,5, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

Gasolina 98

  1. 1

    1,059 € Cepsa (Calle Filipinas, 9, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    1,079 € Disa El Chorrillo (Carretera Carretera General Del Sur Km. 9,2, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

Gasoil

  1. 1

    0,959 € Disa El Chorrillo (Carretera Carretera General Del Sur Km. 9,2, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,975 € Cepsa (Carretera Rosario (del) Km. 186, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    0,975 € Moeve (Autopista Tf-21 Km. 3,5, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil Premium

  1. 1

    0,979 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  2. 2

    1,008 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  3. 3

    1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,085 € Cepsa (Carretera Rosario (del) Km. 186, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    1,085 € Moeve (Autopista Tf-21 Km. 3,5, Santa Cruz de Tenerife)

