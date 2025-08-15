Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Viernes, 15 de agosto 2025

Las gasolineras más económicas de Las Palmas este viernes: precios de gasolina y diésel

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:10

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,947€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, viernes, 15 de agosto de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,947€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Disa Tarahales I, ofrece este combustible a 1,149€ por litro en Carretera Los Tarahales Km. S/n, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,947 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  2. 2

    0,947 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  3. 3

    0,947 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

  4. 4

    0,947 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

  5. 5

    0,947 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,149 € Disa Tarahales I (Carretera Los Tarahales Km. S/n, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    1,169 € Disa Cruce De Melenara (Calle Cruce Melenara, S/n, Telde)

  4. 4

    1,179 € Disa Bocabarranco (Calle Alegria, 35, Telde)

  5. 5

    1,180 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

Gasoil

  1. 1

    0,947 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  2. 2

    0,947 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  3. 3

    0,947 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

  4. 4

    0,947 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

  5. 5

    0,947 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,138 € Moeve (C-811, Md, Pk Km 2.6, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    1,147 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  4. 4

    1,149 € Cepsa Puerto Rosario (Avenida Juan De Bethencourt, 24, Puerto del Rosario)

  5. 5

    1,149 € Disa El Charco (Calle Alfonso Xiii, 65, Puerto del Rosario)

Las gasolineras más económicas de Las Palmas este viernes: precios de gasolina y diésel