Las gasolineras más económicas de Las Palmas este sábado: precios de gasolina y diésel

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:10

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil, S.l. en Gáldar, Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28 donde está disponible a 0,975€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, sábado, 6 de diciembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,969€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano Sardina Sur, ofrece este combustible a 1,149€ por litro en Calle Fernando Guanarteme, 82, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,095€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,969 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya) 2 0,969 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar) 3 0,969 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar) 4 0,969 € Plenergy (Calle Felix Garcia Gonzalez, S/n, Santa María de Guía) 5 0,969 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

Gasolina 98 1 1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 2 1,149 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 3 1,159 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio) 4 1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria) 5 1,180 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

Gasoil 1 0,975 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar) 2 0,975 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar) 3 0,975 € Plenergy (Calle Felix Garcia Gonzalez, S/n, Santa María de Guía) 4 0,979 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 5 0,979 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

Gasoil Premium 1 1,095 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,119 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 3 1,119 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 4 1,129 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio) 5 1,150 € Santana Dominguez (Avenida Paseo La Libertad S/n, S/n, Tuineje)