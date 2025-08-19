Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las gasolineras más económicas de Las Palmas este martes: precios de gasolina y diésel

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 19 de agosto 2025, 07:10

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Disa Escaleritas, ofrece este combustible a 1,099€ por litro en Plaza Hermanos Millares, S/n, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, martes, 19 de agosto de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Disa Costa Calma ofrece este combustible a 1,045€ por litro en Gral. Jandia Km 64,5, Pájara.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez, S.l. en Ingenio, Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2 donde está disponible a 0,945€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  2. 2

    0,947 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  3. 3

    0,947 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

  4. 4

    0,947 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)

  5. 5

    0,947 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,099 € Disa Escaleritas (Plaza Hermanos Millares, S/n, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    1,104 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  3. 3

    1,104 € Shell Rehoyas (Carretera Gc 200 Km. 16, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    1,129 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías)

  5. 5

    1,149 € Disa Nueva Aeropuerto (Carretera Arrecife A Aeropuerto Km. 1,4, Arrecife)

Gasoil

  1. 1

    0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  2. 2

    0,945 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  3. 3

    0,945 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

  4. 4

    0,945 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)

  5. 5

    0,945 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,045 € Disa Costa Calma (Gral. Jandia Km 64,5, Pájara)

  2. 2

    1,045 € Disa El Caracol (Carretera Carretera General De Tarajalejo Km. 16, Tuineje)

  3. 3

    1,074 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  4. 4

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  5. 5

    1,089 € Disa Escaleritas (Plaza Hermanos Millares, S/n, Las Palmas de Gran Canaria)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salvan a una mujer que estaba subida a una torre eléctrica de alta tensión en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La MetroGuagua arrasa más de 300 árboles
  3. 3 El mal de altura también alcanza a Luis García
  4. 4 Muere Juan Padrón, exdirigente del fútbol tinerfeño y nacional
  5. 5 «Vi un equipo con energía, pero el día que estén Viera, Sandro, Kirian y Jesé...»
  6. 6 Iván Gil confirma que su lesión es seria: «Nos vemos en unas semanas»
  7. 7 Mogán habilitará playas para perros
  8. 8 La Dolce Vita: la esencia de Italia en las Islas Canarias de la mano del chef Niki Pavanelli
  9. 9 ¿Cuándo y dónde vuelve a jugar la UD?
  10. 10 Un sueldazo para alquilar: ¿Cuánto tiene que dedicar de su salario en cada barrio?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las gasolineras más económicas de Las Palmas este martes: precios de gasolina y diésel

Las gasolineras más económicas de Las Palmas este martes: precios de gasolina y diésel