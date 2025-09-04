Las gasolineras más económicas de Las Palmas este jueves: precios de gasolina y diésel

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez, S.l. en Ingenio, Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2 donde está disponible a 0,950€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Shell Rehoyas, ofrece este combustible a 1,089€ por litro en Carretera Gc 200 Km. 16, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Disa Costa Calma ofrece este combustible a 1,045€ por litro en Gral. Jandia Km 64,5, Pájara.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, jueves, 4 de septiembre de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,950€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,950 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 2 0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria) 3 0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria) 4 0,979 € Canary Oil, S.l. (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35, Las Palmas de Gran Canaria) 5 0,979 € H2exagon Las Torres (Calle Arrecife, 33, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasolina 98 1 1,089 € Shell Rehoyas (Carretera Gc 200 Km. 16, Las Palmas de Gran Canaria) 2 1,099 € Disa Costa Teguise (Avenida Las Palmeras, S/n, Teguise) 3 1,105 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes) 4 1,129 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías) 5 1,139 € Disa El Caracol (Carretera Carretera General De Tarajalejo Km. 16, Tuineje)

Gasoil 1 0,950 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 2 0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria) 3 0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria) 4 0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria) 5 0,979 € Canary Oil, S.l. (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium 1 1,045 € Disa Costa Calma (Gral. Jandia Km 64,5, Pájara) 2 1,045 € Disa San Jose (Calle Blas Cabrera Felipe Fisico, 26, Las Palmas de Gran Canaria) 3 1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 4 1,089 € Disa Nueva Aeropuerto (Carretera Arrecife A Aeropuerto Km. 1,4, Arrecife) 5 1,089 € Disa Secundino Alonso (Calle Secundino Alonso, 26, Puerto del Rosario)