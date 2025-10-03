Las gasolineras más baratas este viernes en Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Viernes, 3 de octubre 2025, 07:14
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio OcÉano Taco, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Calle Santa Amelia, 20, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.
Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano Taco en San Cristóbal de La Laguna, Calle Santa Amelia, 20 donde está disponible a 0,975€ por litro.
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, viernes, 3 de octubre de 2025, está en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, puedes encontrarla a 0,974€ por litro en la estación de servicio Disa Los Majuelos, ubicada en Avenida Los Majuelos, 26.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
-
1
0,974 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna)
-
2
0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
3
0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
4
0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
-
5
0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)
Gasolina 98
-
1
1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
2
1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
3
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
-
4
1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)
-
5
1,119 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna)
Gasoil
-
1
0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
2
0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
3
0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)
-
4
0,999 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos)
-
5
0,999 € H2exagon Arafo (Poligono Poligono Industrial El Carreton, Parcela 1.6, S/n, Arafo)
Gasoil Premium
-
1
0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)
-
2
1,008 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)
-
3
1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
-
4
1,101 € Repsol (Carretera Tf-324 Km. 2, La Orotava)
-
5
1,109 € Tgas Las Galletas (Crtra. Valle San Lorenzo - Las Galletas Km 11,1, Arona)