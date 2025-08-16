Las gasolineras más baratas este sábado en Las Palmas

Sábado, 16 de agosto 2025

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, sábado, 16 de agosto de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,947€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio H2exagon Escaleritas, ofrece este combustible a 1,169€ por litro en Avenida De Escaleritas, 112, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,947€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,947 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 2 0,947 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 3 0,947 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes) 4 0,947 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes) 5 0,947 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

Gasolina 98 1 1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria) 2 1,179 € Disa Bocabarranco (Calle Alegria, 35, Telde) 3 1,180 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 4 1,180 € Canary Oil, S.l. (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35, Las Palmas de Gran Canaria) 5 1,180 € Canary Oil, S.l. (Poligono Ind. El Goro, C/ El Bosque Esquina C/ Virgen Del Carmen, 2, Telde)

Gasoil 1 0,947 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 2 0,947 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 3 0,947 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes) 4 0,947 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes) 5 0,947 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

Gasoil Premium 1 1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,132 € Moeve (C-811, Md, Pk Km 2.6, Las Palmas de Gran Canaria) 3 1,147 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 4 1,149 € Cepsa Puerto Rosario (Avenida Juan De Bethencourt, 24, Puerto del Rosario) 5 1,149 € Disa El Charco (Calle Alfonso Xiii, 65, Puerto del Rosario)