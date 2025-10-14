Las gasolineras más baratas este martes en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Martes, 14 de octubre 2025, 07:14

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,959€ por litro en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Plenergy en San Miguel de Abona, Calle Mencey Adjona, S/n donde está disponible a 0,959€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, martes, 14 de octubre de 2025, está en el municipio de San Miguel de Abona, puedes encontrarla a 0,969€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Mencey Adjona, S/n.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Calle Subida Al Mayorazgo, 7, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,969 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona) 2 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 3 0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje) 4 0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife) 5 0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)

Gasolina 98 1 1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 2 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje) 3 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife) 4 1,119 € Shell La Laguna (Avenida Calvo Sotelo, S/n, San Cristóbal de La Laguna) 5 1,127 € Shell Las Dehesas (Carretera El Toscal Km. S/n, Los Realejos)

Gasoil 1 0,959 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona) 2 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 3 0,985 € Petroprix (Calle Anaga, 1, Los Realejos) 4 0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo) 5 0,995 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil Premium 1 0,959 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 2 0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar) 3 1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna) 4 1,097 € Shell Las Dehesas (Carretera El Toscal Km. S/n, Los Realejos) 5 1,105 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)