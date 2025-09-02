Las gasolineras más baratas este martes en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Martes, 2 de septiembre 2025, 07:14

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Calle Subida Al Mayorazgo, 7, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,915€ por litro en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, martes, 2 de septiembre de 2025, está en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, puedes encontrarla a 0,975€ por litro en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ubicada en Calle Subida Al Mayorazgo, 7.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil, S.l. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida Al Mayorazgo, 7 donde está disponible a 0,975€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 2 0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje) 3 0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife) 4 0,989 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos) 5 0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)

Gasolina 98 1 1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 2 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje) 3 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife) 4 1,149 € Tgas Las Galletas (Crtra. Valle San Lorenzo - Las Galletas Km 11,1, Arona) 5 1,159 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

Gasoil 1 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 2 0,989 € Tgas Las Galletas (Crtra. Valle San Lorenzo - Las Galletas Km 11,1, Arona) 3 0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo) 4 0,995 € Petroprix (Calle Anaga, 1, Los Realejos) 5 0,996 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

Gasoil Premium 1 0,915 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 2 0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar) 3 1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna) 4 1,099 € Tgas Las Galletas (Crtra. Valle San Lorenzo - Las Galletas Km 11,1, Arona) 5 1,129 € Cepsa Costa Del Silencio (Carrera General Las Galletas Nº2 Km4, 2, Arona)