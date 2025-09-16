Las gasolineras más baratas este martes en Las Palmas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 07:10

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez, S.l. en Ingenio, Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2 donde está disponible a 0,945€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,075€ por litro en Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, en el municipio de Agüimes.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, martes, 16 de septiembre de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 2 0,955 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 3 0,955 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 4 0,955 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes) 5 0,955 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

Gasolina 98 1 1,075 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes) 2 1,095 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes) 3 1,119 € Shell Ingenio (Calle Juliano Bonny, 11, Ingenio) 4 1,119 € Disa Nuevo Ingenio (Calle Sagasta, Nº1, 1, Ingenio) 5 1,139 € Disa El Caracol (Carretera Carretera General De Tarajalejo Km. 16, Tuineje)

Gasoil 1 0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 2 0,949 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 3 0,949 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 4 0,949 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes) 5 0,949 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

Gasoil Premium 1 1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,099 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes) 3 1,107 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 4 1,129 € Shell Ingenio (Calle Juliano Bonny, 11, Ingenio) 5 1,129 € Disa Nuevo Ingenio (Calle Sagasta, Nº1, 1, Ingenio)