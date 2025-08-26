Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Las gasolineras más baratas este martes en Las Palmas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 26 de agosto 2025, 07:10

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, martes, 26 de agosto de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Shell Rehoyas, ofrece este combustible a 1,089€ por litro en Carretera Gc 200 Km. 16, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Disa Costa Calma ofrece este combustible a 1,045€ por litro en Gral. Jandia Km 64,5, Pájara.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,945€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  2. 2

    0,947 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  3. 3

    0,947 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  4. 4

    0,947 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

  5. 5

    0,947 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,089 € Disa Escaleritas (Plaza Hermanos Millares, S/n, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    1,089 € Shell Rehoyas (Carretera Gc 200 Km. 16, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    1,139 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes)

  4. 4

    1,149 € Shell Tomas Morales (Paseo Toms Morales, 94, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)

Gasoil

  1. 1

    0,945 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  2. 2

    0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  3. 3

    0,945 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  4. 4

    0,945 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

  5. 5

    0,945 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,045 € Disa Costa Calma (Gral. Jandia Km 64,5, Pájara)

  2. 2

    1,045 € Disa El Caracol (Carretera Carretera General De Tarajalejo Km. 16, Tuineje)

  3. 3

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  4. 4

    1,089 € Disa El Charco (Calle Alfonso Xiii, 65, Puerto del Rosario)

  5. 5

    1,089 € Disa Secundino Alonso (Calle Secundino Alonso, 26, Puerto del Rosario)

Buscador por municipios

