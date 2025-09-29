Las gasolineras más baratas este lunes en Las Palmas

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:10

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,099€ por litro en Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, en el municipio de Agüimes.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, lunes, 29 de septiembre de 2025, está en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, puedes encontrarla a 0,969€ por litro en la estación de servicio Petroprix, ubicada en Calle Luis Saavedra Miranda, 59.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez en Las Palmas de Gran Canaria, Calle Ayagaures, 3 donde está disponible a 0,965€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    0,979 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya)

  4. 4

    0,979 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

  5. 5

    0,979 € Canary Oil, S.l. (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasolina 98

  1. 1

    1,099 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes)

  2. 2

    1,125 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)

  3. 3

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    1,174 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  5. 5

    1,179 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

Gasoil

  1. 1

    0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    0,979 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

  5. 5

    0,979 € Canary Oil, S.l. (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,128 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  3. 3

    1,147 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)

  4. 4

    1,150 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

  5. 5

    1,150 € Santana Dominguez (Avenida Paseo La Libertad S/n, S/n, Tuineje)

