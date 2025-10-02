Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 2 de octubre de 2025

Las gasolineras más baratas este jueves en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:14

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, jueves, 2 de octubre de 2025, está en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, puedes encontrarla a 0,974€ por litro en la estación de servicio Disa Los Majuelos, ubicada en Avenida Los Majuelos, 26.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio OcÉano Taco, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Calle Santa Amelia, 20, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano Taco en San Cristóbal de La Laguna, Calle Santa Amelia, 20 donde está disponible a 0,975€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,974 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  5. 5

    0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

Gasolina 98

  1. 1

    1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  4. 4

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    1,119 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil

  1. 1

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    0,989 € Disa El Chorrillo (Carretera Carretera General Del Sur Km. 9,2, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)

  5. 5

    0,999 € Shell Los Realejos (Carretera Cra.gral.la Zamora 22 Km. 3,100, Los Realejos)

Gasoil Premium

  1. 1

    0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  2. 2

    1,008 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  3. 3

    1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,099 € Disa El Chorrillo (Carretera Carretera General Del Sur Km. 9,2, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    1,101 € Repsol (Carretera Tf-324 Km. 2, La Orotava)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizan con vida a Layonel Ramírez
  2. 2 Canarias en prealerta por lluvias: dos islas en el punto de mira a partir del jueves
  3. 3 La madre de Layonel: «Yo lo dije, mi hijo estaba agarrado a la moto» y la moto lo salvó
  4. 4 Layonel Ramírez apareció sobre la moto, casi sin ropa y a la deriva, pero en buen estado de salud
  5. 5 Intervienen 575 alimentos caducados en un comercio de Gran Canaria
  6. 6 La Aemet avisa de las últimas lluvias en Canarias antes del cambio radical de octubre
  7. 7 El acusado de abusar sexualmente de una menor en su casa niega los hechos: «La niña abusaba de nuestra confianza»
  8. 8 Comfir denuncia que un oficial albañil esté a cargo del gimnasio municipal de Firgas
  9. 9 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 1 de octubre
  10. 10 Mesa y López Market, el gran escaparate comercial y de ocio

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las gasolineras más baratas este jueves en Santa Cruz de Tenerife

Las gasolineras más baratas este jueves en Santa Cruz de Tenerife