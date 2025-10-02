Las gasolineras más baratas este jueves en Las Palmas

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:10

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,125€ por litro en Calle Garlopa, 41, en el municipio de Agüimes.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez en Las Palmas de Gran Canaria, Calle Ayagaures, 3 donde está disponible a 0,965€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, jueves, 2 de octubre de 2025, está en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, puedes encontrarla a 0,969€ por litro en la estación de servicio Petroprix, ubicada en Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    0,979 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya)

  4. 4

    0,979 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

  5. 5

    0,979 € Canary Oil, S.l. (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasolina 98

  1. 1

    1,125 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)

  2. 2

    1,149 € Disa Tarahales I (Carretera Los Tarahales Km. S/n, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    1,174 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  5. 5

    1,179 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

Gasoil

  1. 1

    0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    0,979 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

  5. 5

    0,979 € Canary Oil, S.l. (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,128 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  3. 3

    1,147 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)

  4. 4

    1,150 € Santana Dominguez (Avenida Paseo La Libertad S/n, S/n, Tuineje)

  5. 5

    1,150 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

