Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 7 de agosto de 2025

Las gasolineras más baratas este jueves en Las Palmas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:10

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Plenergy en Agüimes, Calle Ansite, 33 donde está disponible a 0,927€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Disa Tarahales I, ofrece este combustible a 1,139€ por litro en Carretera Los Tarahales Km. S/n, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,088€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, jueves, 7 de agosto de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,927€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,927 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  2. 2

    0,927 € Plenergy (Calle África, 4, Ingenio)

  3. 3

    0,927 € Petroprix (Calle Antonio Benitez Galindo, 99, Ingenio)

  4. 4

    0,947 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  5. 5

    0,965 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

Gasolina 98

  1. 1

    1,139 € Disa Tarahales I (Carretera Los Tarahales Km. S/n, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    1,169 € Shell Vegueta (Calle Alcalde Diaz Saavedra Navarro, 44, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    1,179 € Disa Cruce De Melenara (Calle Cruce Melenara, S/n, Telde)

  5. 5

    1,180 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

Gasoil

  1. 1

    0,927 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  2. 2

    0,927 € Plenergy (Calle África, 4, Ingenio)

  3. 3

    0,927 € Petroprix (Calle Antonio Benitez Galindo, 99, Ingenio)

  4. 4

    0,947 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  5. 5

    0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,088 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,137 € Moeve (C-811, Md, Pk Km 2.6, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    1,149 € Disa Secundino Alonso (Calle Secundino Alonso, 26, Puerto del Rosario)

  4. 4

    1,149 € Disa El Charco (Calle Alfonso Xiii, 65, Puerto del Rosario)

  5. 5

    1,149 € Cepsa Puerto Rosario (Avenida Juan De Bethencourt, 24, Puerto del Rosario)

