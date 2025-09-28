Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 28 de septiembre de 2025

Las gasolineras más baratas este domingo en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:14

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio OcÉano Taco, ofrece este combustible a 1,098€ por litro en Calle Santa Amelia, 20, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, domingo, 28 de septiembre de 2025, está en el municipio de San Miguel de Abona, puedes encontrarla a 0,915€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Mencey Adjona, S/n.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano en San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n donde está disponible a 0,915€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,099€ por litro en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,915 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  2. 2

    0,915 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona)

  3. 3

    0,973 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    0,974 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    0,974 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)

Gasolina 98

  1. 1

    1,098 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    1,098 € Pcan (Avenida Modesto Hernandez Gonzalez, 7, San Miguel de Abona)

  3. 3

    1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  4. 4

    1,099 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    1,099 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil

  1. 1

    0,915 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  2. 2

    0,915 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona)

  3. 3

    0,973 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    0,974 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  5. 5

    0,974 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  2. 2

    1,099 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    1,099 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  4. 4

    1,128 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)

  5. 5

    1,139 € Disa Las Chafiras (Carretera Carretea General A Las Galletas-chafiras Km. S/n, San Miguel de Abona)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet confirma las buenas noticias para Canarias y Sanidad lanza la advertencia: «Riesgo muy alto»
  2. 2 El teldense Aythami Santana recibe en la cárcel el apoyo de familiares y amigos
  3. 3 Jubilaciones docentes: Canarias acumula 4.330 desde 2020 y tiene el mayor porcentaje de maestros con más de 50 años
  4. 4 Un coche arde en Agüimes y los bomberos utilizan 2.000 litros de agua para apagarlo
  5. 5 El emotivo vídeo que recuerda la historia de los cines de la ciudad y que ahora son recuerdos
  6. 6 El carnaval gana su primera batalla judicial: rechazada la petición vecinal de suspensión cautelar de la fiesta
  7. 7

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  8. 8 Un canto a la inoperancia
  9. 9 CC inicia el curso político con un baño de masas en el Pueblo Canario
  10. 10

    Alemania registra un aumento explosivo de las interferencias en vuelos comerciales

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las gasolineras más baratas este domingo en Santa Cruz de Tenerife

Las gasolineras más baratas este domingo en Santa Cruz de Tenerife