El gas duplica su peso en la generación eléctrica en doce meses y alcanza su nivel más alto desde el apagón

Los ciclos combinados fueron la primera fuente de producción en octubre con el 23,6% del total y arrebatan el primer puesto a la fotovoltaica

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:56

En pleno debate energético por el futuro energético de España tras el lhistórico apagón que sufrió la Península Ibérica y la receta que Red ... Eléctrica ha impuesto desde entonces para evitar futuros cortes -el denominado modo reforzado-, la generación con gas natural en el mix eléctrico se ha disparado al nivel más alto desde el cero energético. Los ciclos combinados fueron la primera fuente de producción con el 23,6% del total, el mayor porcentaje desde abril, según datos del operador del sistema. Esta cifra casi duplica la cuota de esta tecnología con respecto a la de hace doce meses, cuando apenas supuso el 12,2% de en octubre de 2024.

