Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Pleno del Parlamento, en directo: Clavijo responde a las preguntas de la oposición
EP

El apagón ha hecho disparar un 80% la contribución de gas al sistema eléctrico

Sedigas pide a la CNMC elevar el marco retributivo hasta 2030 después de haber perdido unos 2.500 millones de ingresos desde 2021

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 14:28

Comenta

El día del apagón el gas (ciclos combinados) fueron la gran baza del sistema eléctrico para su recuperación. Aquel día la generación se disparó a ... cerca de los 200 gigavatios por hora (GWh), cuando ese mismo día en 2024 la contribución en el mix de generación había sido de 80 GWh. Más allá de ese día tan anómalo, el 'modo reforzado' activado por Red Eléctrica desde el 29 de abril ha hecho disparar lo que aporta el gas al sistema un 78% hasta el 1 de julio, según los últimos datos de Sedigas, la asociación española del gas, que este martes presentó un informe sobre el posicionamiento del sector gasista ante el futuro marco retributivo 2027-2032.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes
  3. 3 Una cadena de borrascas llega a España en cuestión de horas y la Aemet advierte del impacto en Canarias
  4. 4 Evacuan a un bebé en estado crítico en un vuelo urgente desde Gran Canaria a Tenerife
  5. 5

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  6. 6

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  7. 7 «¿La clave de nuestro éxito? Tener los precios más bajos de Canarias y esto es un hecho, no un eslogan»
  8. 8 El Puerto de la Luz dota de un nuevo cuartel «moderno y funcional» a la Guardia Civil
  9. 9 El Cabildo exige a Las Palmas de Gran Canaria que le devuelva el dinero para el campo de béisbol de La Minilla
  10. 10 Huelga estudiantil en la Plaza de España por la muerte de la joven Sandra Peña

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El apagón ha hecho disparar un 80% la contribución de gas al sistema eléctrico

El apagón ha hecho disparar un 80% la contribución de gas al sistema eléctrico