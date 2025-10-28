El apagón ha hecho disparar un 80% la contribución de gas al sistema eléctrico Sedigas pide a la CNMC elevar el marco retributivo hasta 2030 después de haber perdido unos 2.500 millones de ingresos desde 2021

Edurne Martínez Madrid Martes, 28 de octubre 2025, 14:28

El día del apagón el gas (ciclos combinados) fueron la gran baza del sistema eléctrico para su recuperación. Aquel día la generación se disparó a ... cerca de los 200 gigavatios por hora (GWh), cuando ese mismo día en 2024 la contribución en el mix de generación había sido de 80 GWh. Más allá de ese día tan anómalo, el 'modo reforzado' activado por Red Eléctrica desde el 29 de abril ha hecho disparar lo que aporta el gas al sistema un 78% hasta el 1 de julio, según los últimos datos de Sedigas, la asociación española del gas, que este martes presentó un informe sobre el posicionamiento del sector gasista ante el futuro marco retributivo 2027-2032.

«Los ciclos combinados operaron con total normalidad pese a tener que cubrir un porcentaje de la demanda muy superior a la prevista, sin que se registraran cortes en el suministro de gas ni en estas instalaciones ni en el resto de España», indica el informe de la asociación. La previsión de cierre de año dependerá de si el invierno es muy frío o cálido, de si empieza a haber más contribución de las renovables o de cuánto llueve y cómo funciona la hidráulica. Pero desde Sedigas confirman que la tendencia va en ascenso, por lo que en diciembre se podría haber llegado a doblar la contribución del sistema gasista respecto al año pasado. En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

