FORO Canarias7 'Industria con carácter canario: innovar o naufragar'

El acto se celebrará el próximo martes 30 de septiembre a las 9.30 horas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:36

CANARIAS7 tiene el placer de invitarle al Foro 'Industria con carácter canario: innovar o naufragar', que se celebrará el próximo martes 30 de septiembre, a las 9.30 horas, en el Salón de Actos de CANARIAS7.

El encuentro, organizado por CANARIAS7 y patrocinado por Philip Morris Spain, contará con la participación de Anna Quintanilla, directora general de Philip Morris Canarias, José María Mañaricua, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, y Virgilio Correa, presidente regional de ASINCA, Asociación Industrial de Canarias.

A través de una mesa redonda se analizarán los retos y oportunidades de dos sectores estratégicos para Canarias: el tabaquero y el turístico. Se debatirá cómo la innovación, la sostenibilidad y la transformación resultan claves para su competitividad, así como el impacto de las crecientes exigencias regulatorias.

