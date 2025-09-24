FORO Canarias7 'Industria con carácter canario: innovar o naufragar'
El acto se celebrará el próximo martes 30 de septiembre a las 9.30 horas
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:36
CANARIAS7 tiene el placer de invitarle al Foro 'Industria con carácter canario: innovar o naufragar', que se celebrará el próximo martes 30 de septiembre, a las 9.30 horas, en el Salón de Actos de CANARIAS7.
El encuentro, organizado por CANARIAS7 y patrocinado por Philip Morris Spain, contará con la participación de Anna Quintanilla, directora general de Philip Morris Canarias, José María Mañaricua, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, y Virgilio Correa, presidente regional de ASINCA, Asociación Industrial de Canarias.
A través de una mesa redonda se analizarán los retos y oportunidades de dos sectores estratégicos para Canarias: el tabaquero y el turístico. Se debatirá cómo la innovación, la sostenibilidad y la transformación resultan claves para su competitividad, así como el impacto de las crecientes exigencias regulatorias.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.