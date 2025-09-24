FORO Canarias7 'Industria con carácter canario: innovar o naufragar' El acto se celebrará el próximo martes 30 de septiembre a las 9.30 horas

A la izquierda, Anna Quintanilla. En el centro, Virgilio Correa. A la derecha, José María Mañaricua.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 24 de septiembre 2025

CANARIAS7 tiene el placer de invitarle al Foro 'Industria con carácter canario: innovar o naufragar', que se celebrará el próximo martes 30 de septiembre, a las 9.30 horas, en el Salón de Actos de CANARIAS7.

El encuentro, organizado por CANARIAS7 y patrocinado por Philip Morris Spain, contará con la participación de Anna Quintanilla, directora general de Philip Morris Canarias, José María Mañaricua, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, y Virgilio Correa, presidente regional de ASINCA, Asociación Industrial de Canarias.

A través de una mesa redonda se analizarán los retos y oportunidades de dos sectores estratégicos para Canarias: el tabaquero y el turístico. Se debatirá cómo la innovación, la sostenibilidad y la transformación resultan claves para su competitividad, así como el impacto de las crecientes exigencias regulatorias.