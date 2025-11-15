Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 16 de noviembre de 2025
El abono para el transporte público como parte de la retribución flexible gana adeptos. Efe

La retribución flexible permite a los trabajadores deducirse de media unos 900 euros al año

Las empresas que ofrecen estos planes se disparan un 50% en tres años con el objetivo de retener a sus empleados

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:05

Comenta

La retribución flexible es una forma de cobrar parte del sueldo a través de bienes o servicios en lugar de todo en dinero, aprovechando que ... determinadas retribuciones en especie están exentas o bonificadas en el IRPF. El empleado acuerda con su empresa destinar una parte de su sueldo bruto (por ejemplo, un 20 %) a pagar ciertos servicios a través de la empresa. Al reducir la cantidad sujeta a IRPF, baja la retención mensual y, por tanto, el impuesto total que pagará a Hacienda.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios
  2. 2 El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba
  3. 3 La cola del frente roza Canarias este domingo y la Aemet avisa de cómo afectará a las islas
  4. 4 Dos años preso un menor de Gambia pese a reiterar varias veces que no tenía 18 años
  5. 5 Los salarios de Canarias no crecen al ritmo de su economía y ya son los más bajos de toda España
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7 Diez kilómetros de naturaleza escondida en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Noche apoteósica en Maspalomas: «Nos quedamos cortos con la previsión»
  9. 9 La plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria ya honra la memoria de Jerónimo Saavedra
  10. 10 El Winter Pride Maspalomas camina para reivindicar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La retribución flexible permite a los trabajadores deducirse de media unos 900 euros al año

La retribución flexible permite a los trabajadores deducirse de media unos 900 euros al año