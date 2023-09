Dos de cada tres españoles cree que los impuestos no se cobran con justicia

La gran mayoría de los españoles piensa que los impuestos no se cobran con justicia -así lo cree un 77,4%- y que no pagan más quienes más tienen, frente a un 19,7% que afirma que sí hay justicia en el pago de tributos. A ello se une que el 88,6% dice que hay bastante o mucho fraude fiscal en España, según el estudio 'Opinión pública y política fiscal' realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) cuyo avance ha publicado este jueves. Solo un 9% indica que hay «poco o muy poco» fraude fiscal. Y cuando se pregunta cuál creen que es la razón para el posible fraude, un 21,7% coinciden en que «los que más tienen evitan o minimizan el pago de impuestos», un 17,7% lo achaca a «la falta de honradez y conciencia ciudadana» y un 16,1% asegura que es porque «los salarios son demasiado bajos y hay que buscar otras opciones para conseguir dinero.

Además, el 37,7% de los españoles considera que en España se paga mucho en impuestos, frente a un 48,2% que considera que regular y un 11,2% que poco. De hecho, un 30,8% de los españoles opina que en España se pagan más impuestos en comparación con otros países más avanzados de Europa, frente a un 18,3% que cree que se paga igual y un 41,3% que dice que hay menor carga fiscal.

No solo hay muchos que no están conformes con lo que se paga en impuestos y quién lo paga, sino que un 48,3% sostiene que la sociedad se beneficia poco o nada de lo que se paga en impuestos y cotizaciones; no obstante, un 49,4% indica que se beneficia «mucho o bastante» como sociedad. Con un enfoque más particular, un 59,1% asegura que recibe menos de la Administración de lo que paga en impuestos y cotizaciones, un 29,9% destaca que recibe más o menos lo que paga, y solamente un 9,1% cree que recibe más de la Administración de lo que paga.

Respecto al funcionamiento de algunos servicios públicos, el transporte público es el mejor valorado, ya que un 65,1% asegura que funcionan satisfactoriamente, en segunda posición está la seguridad ciudadana (59,3%) y en tercer lugar está la asistencia sanitaria con un 54,7%. Además, los españoles coinciden en que se destina «muy poco» dinero a investigación en ciencia y tecnología (84,3%), en vivienda (75,6%) y en sanidad (73,3%).

Para el 59,1% de los encuestados los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, frente al 20,3% que asegura que los impuestos son algo que el Estado obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué. Además, un 19% considera que los impuestos son un medio para redistribuir mejor la riqueza en la sociedad.

El 70,9% afirma que los impuestos se deberían recaudar en función de «la renta o la riqueza de las personas y las empresas», es decir con impuestos directos como el IRPF, frente a un 23,5% que asegura que hay que recaudarlos con impuestos indirectos como el IVA, que afectan a todo el mundo por igual.

En cuanto a la pedagogía, es decir, si la Administración hace esfuerzos por explicar el destino y uso de los impuestos, un 79,2% de los españoles coinciden en que el Estado no los hace.

Otro dato significativo es que el 17,8% de los ciudadanos no sabe que el tipo general de IVA en España es del 21%.

El estudio se ha realizado sobre la base de 3.011 entrevistas entre los días 26 y 31 de julio a personas mayores de 18 años de 1.051 municipios y 50 provincias.