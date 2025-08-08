Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 8 de agosto de 2025
Peaje de Martorell en la AP7 este miércoles en el que algo más de 550 kilómetros de autopistas de peaje EFE

Circular por el peaje más caro cuesta ocho veces más que transitar por el más barato

El coste de recorrer un túnel de tres kilómetros en Vizcaya asciende a 50 céntimos frente a los 6 céntimos del tramo más económico en Galicia

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:39

En agosto, el mes de vacaciones por excelencia, los peajes se convierten en un gasto importante de los desplazamientos por carretera en función de la ... hora y la zona geográfica por la que se circule. Las diferencias tarifarias pueden ser de hasta ocho veces el valor de la más cara y la más barata, según un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  2. 2 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  3. 3 Fallece a los 101 años Benjamín González Araña
  4. 4 El Estado no pagará 801.605 euros a Sagulpa por daños en el aparcamiento de San Bernardo
  5. 5 Enjambre de 700 terremotos en la zona del Teide sin señales de una erupción inminente
  6. 6 El termómetro supera los 41 grados en Tasarte y Agüimes
  7. 7 Acelerón definitivo de la UD Las Palmas para sacar a Sory Kaba de la plantilla: cesión o rescisión
  8. 8 Sanidad emite «un aviso importante» por el calor en las islas: se ha atendido hasta a un bebé de ocho meses
  9. 9 Abandonan ocho perros en la zona del cementerio de Pozo Izquierdo
  10. 10 La DGT comienza su campaña de verano para el control del exceso de velocidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Circular por el peaje más caro cuesta ocho veces más que transitar por el más barato

Circular por el peaje más caro cuesta ocho veces más que transitar por el más barato