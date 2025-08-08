Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 8 de agosto de 2025
Peajes en La Roca del Vallés (Barcelona) EFE

La carretera aporta el 90% de la recaudación fiscal total del transporte en España

Los impuestos quedan a gran distancia del sector aéreo y del marítimo y contrastan con los del ferrocarril, que recibe más subvenciones de lo que paga a Hacienda

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:37

La fiscalidad específica de la carretera se sitúa por encima delos 16.500 millones de euros a año, muy superior a la aplicada en los ... demás modos de transporte. Así lo refleja el informe 'Balance económico, fiscal, social y medioambiental del transporte en España' publicado por el Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica en colaboración con el Grupo Alsa y la Fundación Corell.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  2. 2 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  3. 3 El Estado no pagará 801.605 euros a Sagulpa por daños en el aparcamiento de San Bernardo
  4. 4 Fallece a los 101 años Benjamín González Araña
  5. 5 Enjambre de 700 terremotos en la zona del Teide sin señales de una erupción inminente
  6. 6 El termómetro supera los 41 grados en Tasarte y Agüimes
  7. 7 Acelerón definitivo de la UD Las Palmas para sacar a Sory Kaba de la plantilla: cesión o rescisión
  8. 8 Sanidad emite «un aviso importante» por el calor en las islas: se ha atendido hasta a un bebé de ocho meses
  9. 9 Abandonan ocho perros en la zona del cementerio de Pozo Izquierdo
  10. 10 La DGT comienza su campaña de verano para el control del exceso de velocidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La carretera aporta el 90% de la recaudación fiscal total del transporte en España

La carretera aporta el 90% de la recaudación fiscal total del transporte en España