Las familias numerosas mantendrán el bono social al menos hasta otoño

Las familias numerosas mantendrán el bono social eléctrico al menos hasta que se forme un nuevo Gobierno, lo que significa que previsiblemente no se les quitará antes de otoño. Así lo admitió este jueves la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien afirmó que, pese a que había prometido cambiar «pronto» los criterios que se exigen para que no puedan acceder a esta ayuda los hogares que no lo necesiten, «difícilmente podrá salir antes de las elecciones» del próximo 23 de julio.

La polémica surgió el pasado marzo, cuando salió a la luz que un consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, era beneficiario del bono social energético a pesar de tener un elevado patrimonio. Solo por ser familia numerosa, ya que para este colectivo no se les exige ninguna otra condición, se les otorga a todas las que lo soliciten, independientemente de sus ingresos. Rápidamente el Gobierno reaccionó y Ribera anunció que su departamento «cambiará la regulación actual» de esta ayuda «para introducir criterios de renta también en las familias numerosas». De hecho, la ministra afirmó este jueves que ha tenido varias reuniones con las asociaciones de familias numerosas que permiten tener un análisis y diagnóstico «muy claro» de la manera en la que se puede seguir acompañando a los consumidores que más lo necesitan, sin que ello suponga «situaciones tan chocantes» como que familias con un nivel alto de ingresos se vean beneficiadas de ayudas pensadas para la clase media. No obstante, la ministra reconoció que la revisión y actualización del Real Decreto que regula el bono social eléctrico «difícilmente» se podrá abordar ya en esta legislatura, por lo que dejó la decisión sobre este posible cambio al próximo Gobierno que salga de las urnas. En la misma línea, Ribera consideró que el Plan General de Residuos Radiactivos, a pesar de que tiene muy avanzada su tramitación, tampoco podrá ser aprobado antes de las próximas elecciones. «Tendremos que adoptar las medidas que son más importantes, más relevantes en el corto plazo y tendremos que adoptar ese Plan Nacional de Residuos probablemente después de las elecciones», dijo