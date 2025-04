Silvia Fernández Las Palmas de Gran CAnaria Domingo, 27 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Díaz Jiménez impartió esta semana una charla en el ICSE en la que analizó la situación de la economía global y compartió sus previsiones a corto plazo. Con este motivo dio esta entrevista a CANARIAS7, en la que se muestra convencido de que los aranceles de EE UU no superarán finalmente el 30%.

- La incertidumbre manda hoy en el mundo. ¿Tenemos que acostumbrarnos a vivir con ella?

- Sí, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con la incertidumbre, por lo menos durante unos cuantos meses. Cuando se empieza una guerra comercial, que es un disparate y que atenta contra los principios más elementales de la ventaja comparativa y de la teoría económica, pues, como con las otras guerras, no se sabe cuándo se termina. A una etapa, a la propuesta inicial de Trump, que era claramente disparatada, viene una ronda de negociaciones, de represalias, de nuevas negociaciones. Y al final, pues probablemente esto se terminará quedando en un 10% general, quizá un 20, no creo que llegue hasta un 30% para China porque un arancel del 140% es simplemente imposible. Destruiría la economía de Estados Unidos. Pero mientras ocurre esto, en los próximos 3, 4, 5 meses quizás, hasta el final del verano, hasta el otoño, incluso si se prolonga hasta final de año, pues vamos a ver mucha volatilidad en los mercados.

Turismo «Mientras haya turistas que paguen 6 euros por una cerveza seguiremos crecimiento»

- Del 1 al 100 ¿cuánto aporta Trump a esta incertidumbre?

- Trump aporta una incertidumbre de 30. En realidad, Trump no es la causa; es la consecuencia de un mundo cada vez más complejo, del final del siglo de Estados Unidos, de la disputa por parte de China de la hegemonía de Estados Unidos, de los cambios tecnológicos, de la llegada de la inteligencia artificial, de los algoritmos de la automatización y de los robots.

- ¿Cómo quedará la situación con Europa?

- Con la Unión Europea las aguas volverán a su cauce. Donald Trump no puede pelear por sí mismo contra China. Necesita todos los aliados y obviamente los valores que comparte con la Unión Europea pues establecen más similitudes que diferencias.

- ¿Qué impacto tendrán los aranceles en el continente y España?

- Bueno, a ver, los aranceles afectan sobre todo al país que los impone. Es un impuesto y como todos los impuestos se reparten entre los compradores y los vendedores, dependiendo de la elasticidad. Por ejemplo, un fármaco, la insulina para la diabetes, si le pones un impuesto, yo la necesito para vivir y voy a pagar lo que sea. Pero un impuesto a la tónica tiene otros sustitutos. En Europa encarecen los productos y esto puede derivar en más inflación, que dificultará que el BCE baje los tipos de interés, en este caso por el Banco Central Europeo. Donald Trump mueve la economía mundial hacia la zona más complicada, que es desacelerar el crecimiento y acelerar los precios.

-¿Qué papel puede jugar España de la mano de Europa respecto a China? ¿Es actualmente un socio comercial más fiable China que Estados Unidos?

- China y Estados Unidos son socios indispensables para la Unión Europea, para España y para el resto del mundo. Y no tienes que elegir entre papá y mamá, tienes que llevarte lo mejor que puedas con los dos, pero China no es fiable, ni mucho menos. Tenemos más cosas en común con Estados Unidos que con China además de ser un socio estratégico y económico más fiable; otra cosa es la administración Trump y este momento de repunte de incertidumbre que vivimos, pero Trump afortunadamente no es eterno. El 20 de enero de 2029 dejará de ser presidente de Estados Unidos. En cambio Xi Jinping está para quedarse, supongo, hasta que se aburra.

- Se especula que los aranceles podrían llevarnos a la recesión. ¿Volvemos al ahorro para que no nos pase lo de 2008?

- Las guerras comerciales, como todas las guerras, se sabe cuándo empiezan y no se sabe cuándo terminan pero esto no debería de ser ni muchísimo menos de la envergadura de 2008. En cuanto a ahorrar siempre viene bien. Soy director de la Cátedra Cobas AM sobre Ahorro y Pensiones, con lo que no seré yo el que no recomiende ahorrar pero lo lógico es que esto se pase.

Aranceles «Con la Unión Europea las aguas llegarán a su cauce. Trump no puede pelear solo con China»

- ¿Qué previsiones tiene para la economía española?

- Si todo sigue como está yo estimo un crecimiento del 2,7%. Va a seguir creciendo más que la media de la Unión Europea pero menos que el año pasado.

- El sector turístico es la clave de ese crecimiento. ¿Estamos ante una burbuja turística derivada del efecto champán y el cambio de hábitos tras el covid o es un crecimiento sostenido?

- El turismo es indudablemente parte del crecimiento. España indudablemente sigue siendo uno de los mejores destinos del planeta, reforzado por los problemas en el Mediterráneo Oriental, por los conflictos y por parte de un 'efecto champán' tras la pospandemia. También han sido importantes los fondos Next Generation. Lo que está claro es que mientras sigan viniendo turistas y sigan pagando 6, 5, 6 euros por una cerveza, 8 o 10 por una copa y 2 por un café, vamos a seguir creciendo de esta manera.

-En clave política, ¿qué impacto tendrá en España el no tener presupuestos este año y cómo valora el acuerdo para la condonación de la deuda de las comunidades autónomas?

- Claramente, como acaba de demostrar el gasto en defensa no tener unos presupuestos actualizados este año con este entorno complica mucho la gestión de la economía, sobre todo en un país que está en una unión monetaria y que solo puede usar la política fiscal para estabilizar la economía. Entonces, sí, es un muy mal momento para tener un gobierno con un parlamento tan fragmentado y que es incapaz de aprobar un presupuesto ni de legislar. ¿Y la condonación de la deuda? Pues mira, ahí tengo el corazón dividido. Por una parte es estúpido pagar más intereses y de otro, genera un riesgo moral importante. Esto apunta a un problema mucho más grave de fondo, que es el régimen Foral y el régimen común no casan. No los tiene ningún país del mundo y son un disparate desde un punto de vista técnico.

- La falta de vivienda es uno de los grandes problemas de España, con especial incidencia en algunas regiones y zonas, ¿cómo se solventa? Y no me diga que construyendo casas. Es cierto que hay un problema de escasa oferta pero la que hay además es cara frente a una demanda que no puede pagarlas. Eso en el caso de la venta y en el alquiler, ¿se soluciona la situación declarando zonas tensionadas?

- Bueno, pues sí, te digo que es construyendo. Desde luego controlando los alquileres y declarando zonas tensionadas no solo no se resuelve sino que se agrava el problema inmediatamente, como ha demostrado la experiencia de las zonas tensionadas en Cataluña, en Barcelona. Esa es la peor opción. Los controles de precios no funcionan nunca jamás. Reducen la oferta y generan mercado negro. ¿Cómo se resuelve? Pues de dos maneras. Solo hay dos soluciones. Una, vivienda pública en alquiler asequible, y dos, construyendo, construyendo, construyendo y liberalizando el terreno, recalificando terrenos, permitiendo la construcción, sobre todo en las zonas tensionadas. Además se puede hacer deprisa mediante prefabricados. Hay soluciones si realmente hubiera una voluntad política. Aquí hay que tener en cuenta a los 8.000 alcaldes con competencias sobre la calificación de los terrenos, sobre los planes urbanísticos. Y la fiscalidad del sector de la vivienda, el impuesto.