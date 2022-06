Los extranjeros compran más casas en las islas que antes del covid

Los extranjeros compran ya más viviendas en España que antes de la pandemia y, aunque todavía no llegan a representar el 16,9% del total de las compraventas registradas en 2019, sí han superado el peso porcentual que tenían ese año en Baleares, Canarias, Aragón y Asturias.

Mientras que en 2019 se vendieron 84.263 viviendas a extranjeros -el 16,9% de las 501.085 transaccione de ese año, según el INE-, en 2021 la cantidad llegó a las 86.524 -el 15,3 % de las 565.523 vendidas en España-, esto es, en torno a un 3% más de casas.

Según un estudio de la tasadora Euroval, que repasa la evolución de la compra de vivienda por parte de extranjeros desde el final de la burbuja de 2007, la demanda foránea ha crecido significativamente en la última década y se ha mantenido incluso en épocas bajas del mercado.

Cuatro comunidades autónomas superaron en 2021 los porcentajes de 2019: Aragón (9,9 % vs. 9,6 %), Asturias (5,5 % vs. 5,2 %), Baleares (39,5 % vs. 35,5 %) y Canarias (30,8 % vs. 30,4 %).

Otras nueve mantienen porcentajes similares: Andalucía (15,9 % vs. 16,1 %), Castilla-La Mancha (8,8 % vs. 9,3 %), Castilla-La Mancha (8,8 % vs. 9,3 %), Castilla y León (4,9 % vs. 5,4 % ), Extremadura (2,8 % vs. 3 %), Galicia (3,7 % vs. 3,8 %), Navarra (9,2 % vs. 9,3 %), País Vasco (4,3 % vs. 4,5 %) y La Rioja (11 % vs. 11,4 %).

Retroceso

En el polo opuesto cinco comunidades presentan evoluciones claramente negativas en valores porcentuales, en 2021 respecto a 2019: Cantabria (4,3 % vs. 5,5 %), Cataluña (14,8 % vs. 16,5 %), Comunidad Valenciana (28,5 % vs. 34,1 %), Comunidad de Madrid (8 % vs. 9,7 %) y Murcia (23,4 % vs. 26,8 %).

Según el análisis de Euroval, las compras en la Comunidad Valenciana en 2021 supusieron el 27,4% de las transacciones de los extranjeros en España, un porcentaje algo inferior a la media de la comunidad desde el inicio del actual ciclo alcista, en 2015, que es del 28,6%.

Junto a la Comunidad Valencia, Andalucía y Cataluña son las otras dos comunidades que presentan un porcentaje más alto de compras por extranjeros sobre el total nacional y entre las tres concentran el 63% de las ventas de viviendas a extranjeros en España.

En el resto, la importancia de las compras internacionales sobre el total de transacciones a nivel nacional desciende notablemente.

En Canarias supone el 7,3%, dos décimas por encima de Madrid (7,1%) y otras cinco sobre Baleares (6,8 %), mientras que los porcentajes de las otras comunidades oscilan entre el 5,4 % de Murcia y el 0,3 % de Extremadura.

A la cabeza

Por provincias, solo en Alicante los extranjeros compran una de cada cinco viviendas que adquieren en España, un porcentaje (19,4 %) muy superior al del resto.

En segunda posición se sitúa Málaga (12,6%), seguida de Barcelona (8%), Madrid (7,1%), Baleares (6,8%), Valencia (5,9%) y Murcia (5,4%).

La distribución geográfica del porcentaje de compras por extranjeros sobre el total nacional constata su preferencia por las provincias costeras y sobre todo por las del litoral mediterráneo y los dos archipiélagos, que en conjunto suman más del 80 % de las operaciones realizadas por extranjeros en España en 2021.

Impacto de la guerra

Diversos estudios, entre ellos el publicado en mayo por BBVA sobre la situación inmobiliaria, indican que el impacto de la guerra en las compras de vivienda en España por rusos y ucranianos será moderado.