Las expectativas turísticas de los empresarios canarios se enfrían tras cuatro años de cifras récord El archipiélago cierra un verano bueno, con un crecimiento de los ingresos del 8,6%, pero a final de año la previsión de las ventas se contiene. Mercados como el alemán registran caída de las pernoctaciones

Miércoles, 8 de octubre 2025

Tras cuatro años de crecimiento y cifras récord en la llegada de visitantes -este ejercicio se prevén alcanzar los 18,6 millones-, el crecimiento del sector turístico se modera, tanto a nivel nacional como en el conjunto de Canarias.

La llegada de turistas sigue creciendo, no hay descenso a la vista, pero los repuntes ya no superan los dos dígitos y se contienen entre el 4% y un 6%, en una tendencia que comenzó a detectarse a principios de año.

La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), que reúne a las empresas turísticas más relevantes del país, confirma esta realidad en su último informe, publicado ayer y en el que, en vista de los datos, retoca a la baja las previsiones de crecimiento de este año del PIB turístico, pasando del 3,3% que se estimaba en julio al 2,8% actual.

«De confirmarse y, a pesar de un registro positivo, el dinamismo del turismo se situaría en los niveles medios de la economía española, dejando de ejercer de dinamizador neto del crecimiento del PIB español como ha hecho en los últimos tres años», recoge Exceltur.

Canarias ha tenido un buen verano, con un crecimiento de un 8,2% de los ingresos turísticos. Por islas, Gran Canaria se sitúa a la cabeza, con un repunte del 13,2%; le sigue Lanzarote, con un alza del 10,5% (esta isla crece en facturación pese a caer un 4% la demanda) y Fuerteventura, con una subida del 8,6%. En Tenerife la mejora es del 2,8%.

Sin embargo, en la parte final del año la confianza de los empresarios canarios se resiente ante la moderación del ritmo de crecimiento de la demanda. Según recoge Exceltur, los empresarios turísticos isleños prevén un aumento de sus ventas de un 0,5% en el último trimestre del año, alejado de los porcentajes superiores al 3% que estima Cantabria y Castilla La Mancha, las regiones a la cabeza del Estado.

Esa rebaja de expectativas se asienta en el estancamiento de la demanda turística de los nacionales, que no remonta desde hace tres años, y la caída que sufren algunos de los principales mercados extranjeros emisores de turistas a las islas en pernoctaciones. Y es que, aunque los foráneos se mantienen en el papel de principales impulsores de los ingresos turísticos de Canarias se modera la demanda y el número de noches, sobre todo en algunos mercados.

Es el caso de Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, Suiza y Francia, que en el conjunto del Estado registran caídas superiores al 4% de noches de hotel. Fuerte continúa aún el Reino Unido, así como Irlanda, Polonia y Portugal, según Exceltur. «Las expectativas empresariales recogen las implicaciones del contexto geoeconómico internacional sobre el gasto turístico de familias y empresas, con especial incidencia en el debilitamiento de algunos mercados clave para España, como son Alemania, Francia e italia», recoge el informe de esta organización turística.

La moderación de la actividad turística registrada en lo que llevamos de año y que continuará se deja sentir en los ritmos de creación del empleo en el sector. A nivel nacional, por ejemplo, la ocupación en las ramas turísticas ha crecido un 2,1% frente al 2,7% de crecimiento del resto de los sectores, algo que no ocurría desde la pandemia. En las islas, aunque la creación de empleo se ha moderado en el sector sigue fuerte puesto que el turismo es su motor económico.

«Gran preocupación» en el sector por el absentismo

Desde Exceltur se achaca el menor crecimiento del empleo no solo a la caída de la demanda de los turistas sino también a la dificultad de encontrar en el sector trabajadores formados, sobre todo en la restauración. El informe recoge la «gran preocupación empresarial» por el aumento del absentismo, tanto por el coste que supone para las empresas como por la sobrecarga que genera en el resto de los trabajadores. A nivel hotelero el absentismo se sitúa en el 7,7% mientras que en la restauración está en el 6,1%.

Finalmente, Exceltur destaca como características del empleo turístico que se está generando, el que se apuesta por la contratación indefinida y a tiempo completo al tiempo que los salarios pactados en convenio aumentan de forma notable (en torno a un 4%), garantizando la capacidad adquisitiva de los trabajadores al situarse un punto por encima de la inflación.

Los turistas que optan por la vivienda vacacional crecen el doble que los de hotel

Las medidas en marcha por algunos destinos turísticos, como Ibiza, Palma de Mallorca o Valencia para contener el crecimiento de la vivienda vacacional, así como la puesta en marcha de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos se ha traducido en un recorte de casi un 4% del número de unidades en alquiler turístico en las principales 25 ciudades en número de visitantes españolas. En términos absolutos, se han perido 15.000 plazas en agosto de este año y respecto a 2024, según pone en evidencia el informe publicado ayer por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur).

En Canarias, a la espera de que se acabe de tramitar y se apruebe la ley de la vivienda vacacional, no ha habido reducción de las viviendas vacacionales. De hecho, como apunta el informe de Exceltur, Las Palmas de Gran Canaria es una de las siete ciudades españolas analizadas donde el número de pisos turísticos sigue creciendo. En agosto se contabilizaban 10.575, tras crecer un 6,4% en un año, en 635 unidades.

Ese recorte de la oferta, sin embargo, apenas se deja sentir en la demanda. El aumento de los turistas que optaron en verano por hoteles fue de un 1,4% mientras que los que eligen la vivienda vacacional crecen un 3,6%. «Los datos reflejan un todavía nulo efecto en la demanda de la reducción de oferta de pisos turísticos», se recoge.

Consulte aquí el informe de Exceltur.

