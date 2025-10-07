Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

España supera en nueve meses todos los cargadores instalados en 2024, aunque el 22% no funciona

La red de recarga sigue dominada por los puntos de 22kW, «insuficientes» para el sector y el despliegue del coche eléctrico

José A. González

Martes, 7 de octubre 2025, 15:31

España sigue dando pasos en la electrificación de la movilidad en pleno repliegue de muchas automovilísticas en sus estrategias empresariales. Los coches electrificados (eléctricos puros ... e híbridos enchufables) comienzan a hacerse fuertes en las calles españolas y la red de recarga ya abastece numerosos puntos en vías urbanas, interurbanas y carreteras. En lo que va de año, la red pública instalada ya supera toda la que se desplegó en 2024.

