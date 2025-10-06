Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La industria de la automoción se enfrenta a una crisis sin precedentes EFE

La crisis del automóvil amenaza a la industria europea con cerca de 70.000 despidos este año

En España el sector mantiene la calma ante un buen ejercicio pero teme que los nubarrones que asoman desde Alemania le salpiquen

José A. González

José A. González

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:04

Comenta

«Cuando Alemania estornuda…». Esta es una de las frases que se suele escuchar en los mentideros económicos y que con solo pronunciarse asusta por ... cómo acaba: «…Europa se resfría». Y no hablan de salud, sino de perspectivas económicas. Y esto es lo que está ocurriendo en la industria del automóvil. «En España estamos bien y las proyecciones son buenas, pero hay nubarrones importantes por Alemania», apunta a este periódico un directivo del sector.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  2. 2 Interior instala 306 equipos en los aeropuertos de las islas para realizar el nuevo control de fronteras
  3. 3 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  5. 5 Fallece Javier Hidalgo, director de Empresas de La Caixa en Lanzarote y Fuerteventura
  6. 6 Dónde Saborear Gran Canaria según Rosa Rodríguez, especializada en nutrición deportiva, clínica y patologías digestivas
  7. 7 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»
  8. 8 En la casa de la UD Las Palmas hay que respetar las normas
  9. 9 El reto de la docencia compartida en Canarias: «Es la mejor manera de llegar al alumnado»
  10. 10 ¿El mejor cabrito frito de Fuerteventura? Selena, en Casillas de Ángel

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La crisis del automóvil amenaza a la industria europea con cerca de 70.000 despidos este año

La crisis del automóvil amenaza a la industria europea con cerca de 70.000 despidos este año