«España no puede dejar pasar la oportunidad de ser puente entre Latinoamérica y Europa»

España como nexo entre América Latina y Europa en un momento de incertidumbre en el que el sector privado será clave para fortalecer el vínculo que ya existe desde hace años entre ambas regiones. Esta es la base sobre la que, desde este martes 30 de mayo y hasta el próximo 1 de junio, se celebrará el VI Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que reunirá en el Auditorio Museo Reina Sofía de Madrid a más de 300 presidentes de compañías líderes y familias empresarias, así como representantes institucionales de ambos lados del Atlántico.

Los participantes en el encuentro, que inaugurará el rey Felipe VI y clausurará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, analizarán durante las jornadas la actualidad económica, comercial, empresarial e inversora en la región. Todo bajo el foco de la presidencia española de la UE en el segundo semestre de este año. «España no puede dejar pasar esta oportunidad. El momento es ahora», expresa Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

En una entrevista previa al Congreso concedida a este medio, Vilanova recuerda que nuestro país, que en los últimos años ha destacado como una potente fuerza empresarial en Iberoamérica, también se ha convertido ahora en receptor de inversiones desde la región, lo que fortalece ese papel de nexo con Europa.

Sobre todo en un momento en el que se empieza a observar la entrada de nuevos actores en la región. «India, Corea, Francia o Italia están incrementando sus esfuerzos de penetración usando también la diplomacia de los proyectos del desarrollo», explica Vilanova. «También Reino Unido, que ahora -tras el Brexit- es mucho mucho más consciente de la importancia de la región e incluso ha creado un comisionado para las relaciones entre ambos», añade.

En este punto, la presidenta de CEAPI recuerda que las relaciones con iberoamérica se han construído históricamente a través de las empresas que invertían allí. «Las empresas españolas han aprendido a ser globales instalándose en la región. Esa experiencia les ayudó a dar el salto a otros mercados como EE UU, e incluso el resto de Europa, Asia, etc.» explica. Y recuerda que ese interés de otros países significa que «se siguen detectando oportunidades estratégicas«.

Por eso, insiste en que «no podemos dejar pasar la oportunidad de que España sirva de puente no solo para seguir recibiendo inversiones de América Latina, sino para canalizar inversiones a través de las empresas para estos países que ahora han puesto en foco la inversión en la región». «Además, por primera vez estamos viendo el flujo al revés, bidireccional, en el que España es el país elegido para la inversión de importantes empresas de Latinoamérica», añade.

Más allá del beneficio

El papel de España en este escenario va mucho más allá del ámbito puramente empresarial, en términos de negocio y beneficios. Vilanova recuerda que la geoestrategia está jugando un factor clave en el cambio en los últimos años.

Sin ir más lejos, con los proyectos derivados de los fondos europeos que, según indica, «necesitan 200.000 empleados nuevos que hoy no están en España, por lo que el cambio de ciclo demográfico en el mundo hace que volver a atrer talento sea importante». En este contexto, la relación con Iberoamérica volverá a ser crucial para la economía nacional.

La desigualdad no es rentable

Desde CEAPI también darán especial importancia al papel de la empresa como impulsor de la igualdad en estos países. Bajo el lema 'la desigualdad no es rentable', el Congreso analizará los problemas a largo plazo que puede suponer esta situación para las empresas que allí operan. «Tenemos que trabajar para ser rentables, pero también para ser más justos. Es absolutamente imprescindible invertir más en educación, en sanidad, en infraestructuras, carreteras, telecomunicaciones...», indica Vilanova.

La directiva recuerda que muchos de los estados iberoamericanos cuentan con escasos recursos para hacer políticas sociales. «Son países que llegan a tener hasta un 70% de economía informal que no paga impuestos», explica. «No podemos dejar solo al Gobierno en este reto de transformación, porque a todos nos interesa el cambio ya que, en un entorno en el que las cosas no van bien, las empresas no pueden progresar», insiste. ¿El objetivo? Colaborar en la transformación hacia la igualdad de oportunidades.

Así, otro de los puntos a tratar en el Congreso será el avance de la mujer en el sector empresarial iberoamericano. «Queda mucho por hacer, pero hemos avanzando muchísimo. Antes, las empresas las heredaban los hijos y las mujeres se dedicaban a los proyectos sociales. Pero eso ha cambiado y están ocupando el papel que les corresponde en la empresa familiar», indica Vilanova.

Entre los ponentes españoles de este VI Congreso empresarial iberoamericano CEAPI se encuentran Isidoro J. Alanís, fundador y presidente ejecutivo del grupo Global Exchange; Carlos Aso, director general de Andbank; Vicente Boluda Ceballos Jr., vicepresidente del Grupo Boluda; Ana Botella, presidenta de la Fundación Integra; Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties; Manuel Contreras Caro, presidente Grupo Azvi; Beatriz Corredor, presidenta de Redeia ; Elena Foguet Plaza, directora de negocios de Value Retail; Jordi Hereu, presidente de Hispasat; Antonio Huertas, presidente de Mapfre; Emiliano López Atxurra, presidente Petronor y consejero de REPSOL; Candelas Martin de Cabiedes, directora de Europa Press Madrid; Jaume Miquel Naudí, presidente y CEO y de TENDAM; Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell; Eloi Planes, consejero delegado de Fluidra; Javier Targhetta Roza, consejerodelegado de Atlantic Copper y Javier Tebas, presidente de Tebas Medrano, entre muchos otros.

Los paneles examinarán los escenarios de futuro a los que se enfrenta Iberoamérica, incorporando temas de debate como las relaciones UE América Latina, la importancia de cerrar la brecha de Latam en infraestructura; la relación entre materias primas y seguridad; el futuro de la empresa familiar; la transición energética, la idea de que la desigualdad no es rentable y la inversión como motor de cambio. El Congreso también reflexionará sobre empresa y política; fútbol e impacto social, innovación e IA.