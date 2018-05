«Es tentador que Gran Canaria esté tan cerca»

Visitante habitual de Gran Canaria, lo ha hecho ya en cinco ocasiones, “porque me encanta, aunque siempre había estado sólo en la capital y es la primera vez que visito el sur”, Mouhamadou M. Noba, ha sido un invitado ilustre por parte de la Asociación Gran Canaria Spa, Wellness & Health, con el fin de conocer la oferta médica y de salud que ofrecen las empresas médicas y hoteleras asociadas a esta organización, marca oficial del Patronato de Turismo de Gran Canaria. En esta ocasión, se ha alojado en el Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel y “ha sido una maravillosa experiencia, destaco la amabilidad de su personal y sus instalaciones de talasoterapia”.

-En esta primera visita profesional invitado por Gran Canaria Spa, Wellness & Health, ¿cuál ha sido el objetivo principal de la misma?

-Como presidente de la Federación de Compañías Aseguradoras de Senegal hemos aceptado esta invitación para tener una idea de primera mano de los servicios y de la situación de la isla en general, para saber si podría ser una alternativa viable para las demandas de nuestros clientes en el sector de salud y que no podemos ofrecer en nuestro país todavía, con todas las garantías.

-¿Qué buscan y por qué no lo han encontrado en sus anteriores países colaboradores?

-Estamos en Gran Canaria porque nos ha parecido que puede tener todo lo que necesitamos como compañías aseguradoras y que demandan nuestros clientes. En el pasado, nuestras relaciones principales de colaboración han sido con países del norte de África y con Europa, sobre todo, evidentemente, con Francia. En muchos de los casos, no han cumplido con las promesas que nos habían hecho sobre inversiones en los servicios que nosotros más demandamos y no hemos mantenido las expectativas que nos habían trasladado. Frente a esto, hemos encontrado a posibles socios como Hospitales San Roque y HPS -Hospital Perpetuo Socorro que, por lo poco que he podido conocer, cumplen con todos los requisitos que buscamos.

-Tengo entendido que uno los principales atractivos es la cercanía de Gran Canaria

-Efectivamente, nos resulta muy tentador tener esta isla tan cerca y que, además, tenga todos los servicios médicos y la atención integral necesaria para nuestros clientes. Muchos de ellos tienen una importante capacidad económica y nos piden determinados servicios que tenemos que poder ofrecer, entre más cerca, mejor. Desde aquí hay vuelos directos y tardamos menos en llegar que, por ejemplo, a la ciudad marroquí de Casablanca. Estas circunstancias, insisto, son fundamentales para nuestras compañías.

- ¿Qué es lo que más demandan sus clientes?

-A nosotros, lo que más nos preocupan son las intervenciones que se tienen que hacer nuestros clientes de carácter grave y que en mi país no tienen una solución tan sencilla como en donde los medios son más avanzados. Además, también están muy solicitados los chequeos médicos anuales y, en estos días en Gran Canaria, he podido comprobar que esta demanda estaría muy bien cubierta.

-¿Se atreve a dar un pronóstico de cierre de acuerdo y colaboración con Gran Canaria Spa, Wellness & Health?

-Creo que es un poco precipitado que me pronuncie sin presentar mi informe a los socios en Senegal; además, todavía me queda conocer la oferta alojativa y de congresos para evaluar la posibilidad de hacer nuestro congreso anual también aquí. No creo que tardemos mucho en tomar la decisión e insisto que Gran Canaria reúne todos los requisitos que nos parecen imprescindibles para hacerla nuestra socia preferente.

