Las entidades financieras se alinean y aceptan condonar parte de la deuda para 'salvar' a JSP

El Banco Santander ultima un acuerdo con la familia Sánchez Peñate para aceptar la quita propuesta sobre la dedeuda de 37 millones de euros que la principal industria láctea de Canarias tiene con la banca. JSP presentó el preconcurso de acreedores a principios de marzo y trata de evitar el camino de la concursal, que previsiblemente acabaría en su desaparición tras 57 años de historia, pero para ello, necesita que las entidades acepten la cancelación de parte de la deuda.

CaixaBank y Sabadell, las otras dos entidades que son principales acreedoras de JSP, ya se habían mostrado favorables a aceptar una quita sobre la deuda superior al 50% pero el Santander había mostrado reparos. En las últimas dos semanas se han perfilado algunas cuestiones y condiciones de la condonación y la entidad que preside Ana Patricia Botín se ha mostrado favorable a la propuesta. «Hay buenas perspectivas. Hay predisposición del Banco Santander de alcanzar un acuerdo», indican fuentes cercanas.

EL DETALLE Preconcurso El pasado 3 de marzo JSP solicitó el preconcurso ante la incapacidad de hacer frente a los pagos.

Solución La empresa tiene a un grupo inversor interesado en entrar pero requiere de una quita de la deuda financiera.

Deuda JSP debe 37 millones a las entidades, sobre todo, CaixaBank, Sabadell y el Santander.

Acuerdo CaixaBank y Sabadell aceptaron la quita pero el Santander no estaba conforme. Ahora hay disposición al pacto.

Su aceptación por parte de las entidades financieras acreedoras es una de las condiciones exigidas por el nuevo inversor -un grupo integrado por fondo de capital riesgo nacional y profesionales del sector agroalimentario- para entra en el capital y aportar las soluciones que permitan su continuidad. JSP celebro ayer una junta de accionistas en la que se analizó la situación.

En el sector nadie tiene dudas de que si a JSP se le condona parte de la deuda financiera que arrastra y se pone al frente a un gestor especializado en el mercado lácteo, la industria, con marcas tan potentes y conocidas como Celgan o Millac, saldrá adelante y volverá al beneficio.

Los trabajadores de JSP, por su parte, comenzaron esta semana con asambleas en los distntos centros de trabajo para empezar a diseñar un calendario de movilizaciones en todo el archipiélago. La plantilla, integrada actualmente por unos 500 trabajadores, reclaman el apoyo de las administraciones para tratar de buscar solución a una de las principales empresas de Canarias y que no se la deje caer. Al tiempo, exigen a JSP el pago de más de un millón de euros que les adeuda del año 2019. Según explica el presidente del comité de empresa, Ángel Yánez, en 2018 los trabajadores firmaron un descuelgue salarial y renunciaron a parte de sus salarios para contribuir al saneamiento y reestructuración de la sociedad. Un año más tardeJSP aplicó de nuevo ese descuelgue salarial cuando no se había firmado por la plantilla, con lo que se recurrió a la via judicial y se ganó.

Los trabajadores, que ya salieron a la calle a principios de mes, volverán a hacerlo para pedir soluciones y la mediación del Gobierno de Canarias. Como explica Yánez, la plantilla ha solicitado un encuentro con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, para explicarle su situación pero aún no han recibido respuesta.

Los trabajadores de JSP han cobrado este mes tres cuartas partes del sueldo. Esta semana estaba previsto que se les ingresará la mitad de la nómina pero la empresa les pasó un aviso de que esa cantidad se iba a abonar de forma fraccionada en dos pagos. «Esperamos que se busque una solución para JSP. Somos la primera industria de Canarias y siempre JSP ha contribuido en todo lo que ha podido. Ha apoyado el deporte, la cultura y la economía y es de justicia que la apoyen», indica. El agujero de JSP asciende a 51 millones de euros, una cifra que se igual casi con los 55 millones que facturó en 2020. Las pérdidas anuales superaron los 10 millones el año pasado y se vienen sumando en los últimos siete ejercicios por una mala gestión.

