«Las energías renovables no son la solución al cambio climático»

–¿Cuándo empezó a interesarse por las energías renovables?

-En 2004 me di cuenta de un fallo en la política de energías renovables del Reino Unido. Vi como la gente intentaba construir parques eólicos en sitios que no son ventosos y eso me llamó la atención. Entonces, leí la principal normativa británica y llegué a la conclusión que las subvenciones eran increíblemente generosas y lo siguen siendo. Estas subvenciones nacen de las facturas de los consumidores y se abonan a los inversores con un coste aproximado de 9 billones de libras al año. El sistema tiene que estar equilibrado en el sentido de que la demanda del consumidor y la generación de energía tienen que ir de la mano al mismo tiempo. En 2003-2004, cuando las renovables estaban empezando, el coste del sistema eléctrico era de 300 millones de libras al año y en la actualidad es de 4 billones.

–Si las energías renovables no son la solución, ¿cuál es?

-La solución es que tenemos que hacer crecer nuestras fuentes de energía, todo el mundo quiere que las renovables funcionen pero hay motivos físicos por las que son caras. Empíricamente sabemos que son caras y que sus costes de capital y de operación también son muy altos pero eso no es lo que están diciendo gobiernos como el británico. El primer ministro dijo recientemente que los costes de las energías renovables han descendido un 70%. No me gustaría llamar mentiroso a mi primer ministro pero lo que dice no es verdad.

La teoría nos dice que tanto la energía eólica como la solar son fuentes de energía inferiores a las que estamos utilizando en la actualidad y que son caóticas, en particular el viento. Hay algo que es certero y es que no hay ningún ser vivo que necesite del viento para el desarrollo metabólico de su energía. Son dos fuentes de energía de relativamente baja calidad y convertirlas en una energía de calidad que requiere, por ejemplo una biblioteca.

Hay que ser realistas sobre lo que estamos haciendo, son tecnologías con un nicho de mercado muy pequeño, esperar que sociedades modernas operen en base a ellas es completamente irracional. Nunca serán baratas, no pueden serlo, es una cuestión de física. Es perfectamente racional tener una política climática pero ella en sí tiene que ser racional.

–¿Y eso cómo se consigue?

-Tenemos que encontrar fuentes con un alto grado de energía para seguir el proceso de descarbonización y eso significa seguir usando combustibles con un alto grado de energía, lo que implica seguir utilizando combustibles fósiles así que hay que repensar toda la política climática porque hacerlo con las renovables es un callejón sin salida. El lobby ecologista solo tiene que ser realista, es posible tener una economía baja en emisiones de carbono pero las renovables son solo una mala opción. La energía nuclear sí ofrece una energía que reduciría estas emisiones a un precio razonable, tanto para generar calor como electricidad.

En el Reino Unido, el coste de aplacamiento de la energía solar fotovoltaica es 20 veces más caro que el coste social del carbono, por lo que la cura es 20 veces peor que la enfermedad, no es racional económicamente. Esto evidencia que tarde o temprano, estás políticas se encontrarán con una fuerte oposición por parte de la población. Si tu objetivo es reducir emisiones de carbono a largo plazo, tienes que encontrar una forma de mantener a la gente involucrada en esta agenda. Una política tan sumamente cara como esta simplemente fracasará.

– ¿Cuáles serán las consecuencias de una política tan cara?

-El rechazo del público general al elevado precio de la actual política de cambio climático puede producir un regreso al carbón, el cual es muy barato. Los ecologistas tienen que preguntarse si ser dogmáticos acerca de las renovables causa esto, eso no solo sería algo negativo sino que sería un desastre. Tienen que enfrentarse a las realidades físicas.

El problema nunca fue si hay suficiente cantidad de energía renovable sino la calidad de esa energía. La gente siempre se hace esa pregunta con la energía solar y eólica y la respuesta es siempre sí. La pregunta es si esta energía, de una calidad termodinámica baja es suficiente para dar energía a todas las cosas que necesitamos. En el caso particular de España, se importa mucha energía de fuera por lo que correctamente, el Gobierno español está intentando crear energía dentro del territorio, el problema es que las renovables fueron la opción equivocada.

Una expansión nuclear sería mucho más prudente, o incluso una de gas natural, gracias a sus considerables reservas. Este incremento del coste está haciendo que se esté yendo por la tangente. Con el consumo de energía estancado o con un muy ligero crecimiento, creo que va a haber una emergencia energética, tal y como ha declarado Canarias recientemente. Si estuviésemos hablando del cuerpo humano y un doctor lo viese te diría que sería necesario un análisis exhaustivo porque no tiene buena pinta. Tenemos una seria emergencia energética pero parece que soy el único que quiere hablar de ello.

–¿Cómo es posible que seas el único?

-Por una sencilla razón, la ortodoxia es sobrecogedora y gobiernos y empresas se están gastando fortunas en gastos de asesoramiento en esta particular agenda y es muy corruptivo, alzar la voz, no me importa quedarme aislado, sé que tengo razón, seré justificado y en efecto, no estoy solo, conozco a amigos ingenieros que están apoyando la agenda convencional y dicen que, cuando la política cambie, nosotros cambiaremos también. Si nadie habla, los hombres, mujeres y sus familias se van a ver seriamente afectados.

–¿Hasta cuándo aguantarán los gobiernos subvencionando estos proyectos?

- Esto es una actividad de lujo, no sé cuánto va a durar la extravagancia de la gente comprando coches y haciendo viajes que no se pueden permitir. Pueden pedir préstamos para hacerlo pero todo está bien hasta que deja de estarlo. Creo que el punto de inflexión va a ser Alemania, actualmente se encuentran pasando muchas dificultades, están en un proceso de desindustrialización, sus empresas están emigrando a China así que los alemanes se están encontrando con costes de energía muy altos y sin trabajos. El cambio de dirección en Alemania puede ser el punto de inflexión que necesite el resto del mundo, puede que tarde 5 años o incluso hasta 15 pero acabará sucediendo.

Por norma general, la única justificación para subvencionar este tipo de proyectos es reducir costes pero esto no es lo que estamos haciendo, estamos subvencionando solo para cumplir con unos objetivos y eso es una receta para unos costes cada vez más y más altos porque la unidad marginal siempre cuesta más, ya hemos utilizado las mejores ubicaciones.

–¿Es realista la utilización del hidrógeno verde para el transporte?

–El hidrógeno verde será estúpidamente caro, su coste se abaratará si el coste de las renovables también lo hace, algo que es imposible. Hace un tiempo era escéptico sobre el hidrógeno porque es un gas difícil y peligroso, altamente inflamable y que cuando explota produce una onda sísmica. Lo positivo es que pasaba algo similar con la gasolina y hemos aprendido a usarla. Si conseguimos abaratar el coste del hidrógeno podríamos hacer que fuese seguro. Creo que el hidrógeno puede llegar a ser útil para el transporte y hay proyectos interesantes para hacerlo funcionar gracias a reactores nucleares de alta temperatura.