Encuentra la gasolina más barata en Las Palmas
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:10
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, viernes, 19 de septiembre de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,095€ por litro en Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, en el municipio de Agüimes.
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.
Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez, S.l. en Ingenio, Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2 donde está disponible a 0,945€ por litro.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
-
1
0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)
-
2
0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)
-
3
0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)
-
4
0,969 € Petroprix (Calle Antonio Jose De Sucre, 1, Telde)
-
5
0,975 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)
Gasolina 98
-
1
1,095 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes)
-
2
1,139 € Disa Tarahales I (Carretera Los Tarahales Km. S/n, Las Palmas de Gran Canaria)
-
3
1,168 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)
-
4
1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)
-
5
1,174 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)
Gasoil
-
1
0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)
-
2
0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)
-
3
0,969 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)
-
4
0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)
-
5
0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)
Gasoil Premium
-
1
1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)
-
2
1,128 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)
-
3
1,147 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)
-
4
1,150 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)
-
5
1,150 € Santana Dominguez (Avenida Paseo La Libertad S/n, S/n, Tuineje)
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.