Encuentra la gasolina más barata en Las Palmas
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:10
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, miércoles, 17 de septiembre de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.
Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez, S.l. en Ingenio, Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2 donde está disponible a 0,945€ por litro.
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,075€ por litro en Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, en el municipio de Agüimes.
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
1
0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)
2
0,955 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)
3
0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)
4
0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)
5
0,975 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)
Gasolina 98
1
1,075 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes)
2
1,095 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes)
3
1,139 € Disa El Caracol (Carretera Carretera General De Tarajalejo Km. 16, Tuineje)
4
1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)
5
1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)
Gasoil
1
0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)
2
0,949 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)
3
0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)
4
0,968 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)
5
0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)
Gasoil Premium
1
1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)
2
1,099 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes)
3
1,107 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)
4
1,147 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)
5
1,150 € Santana Dominguez (Avenida Paseo La Libertad S/n, S/n, Tuineje)
