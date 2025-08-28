Encuentra la gasolina más barata en Las Palmas

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez, S.l. en Ingenio, Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2 donde está disponible a 0,945€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Disa Tarahales I, ofrece este combustible a 1,149€ por litro en Carretera Los Tarahales Km. S/n, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, jueves, 28 de agosto de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 2 0,948 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 3 0,967 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 4 0,967 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 5 0,967 € Plenergy (Calle África, 4, Ingenio)

Gasolina 98 1 1,149 € Disa Tarahales I (Carretera Los Tarahales Km. S/n, Las Palmas de Gran Canaria) 2 1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife) 3 1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife) 4 1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria) 5 1,169 € Disa Cruce De Melenara (Calle Cruce Melenara, S/n, Telde)

Gasoil 1 0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio) 2 0,946 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 3 0,965 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes) 4 0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria) 5 0,965 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

Gasoil Premium 1 1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,127 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 3 1,135 € Cepsa Gran Tarajal (Avenida Constitucion (de La), 16, Tuineje) 4 1,149 € Disa Secundino Alonso (Calle Secundino Alonso, 26, Puerto del Rosario) 5 1,149 € Disa El Charco (Calle Alfonso Xiii, 65, Puerto del Rosario)