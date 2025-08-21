Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 21 de agosto de 2025

Encuentra la gasolina más barata en Las Palmas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:10

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Disa Tarahales I, ofrece este combustible a 1,149€ por litro en Carretera Los Tarahales Km. S/n, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, jueves, 21 de agosto de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,945€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  2. 2

    0,947 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  3. 3

    0,947 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  4. 4

    0,947 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

  5. 5

    0,947 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,149 € Disa Tarahales I (Carretera Los Tarahales Km. S/n, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    1,169 € Disa Cruce De Melenara (Calle Cruce Melenara, S/n, Telde)

  4. 4

    1,179 € Shell Vegueta (Calle Alcalde Diaz Saavedra Navarro, 44, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    1,180 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

Gasoil

  1. 1

    0,945 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  2. 2

    0,945 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  3. 3

    0,945 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  4. 4

    0,945 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

  5. 5

    0,945 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,105 € Cepsa (Autovia Puerto Del Rosario - Morro Jable Km. 62, Pájara)

  3. 3

    1,135 € Cepsa Gran Tarajal (Avenida Constitucion (de La), 16, Tuineje)

  4. 4

    1,147 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  5. 5

    1,149 € Disa Secundino Alonso (Calle Secundino Alonso, 26, Puerto del Rosario)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 60 calles que se van a asfaltar en Las Palmas de Gran Canaria en las próximas semanas
  2. 2 Imprudencia en Gran Canaria: alertan de doce infracciones en la cumbre durante el aviso por riesgo de incendios
  3. 3 17 años del accidente de Spanair JK5022: «Mi hija querría que yo siguiera viviendo y aquí estoy»
  4. 4 La «odisea» de encontrar tres perros abandonados y que nadie te diga dónde llevarlos
  5. 5 Delvys Rodríguez aúpa a la ULPGC al ránking de Shanghái: «He participado en estudios de gran impacto»
  6. 6 Conducción temeraria en el Parque Nacional del Teide: la Guardia Civil sanciona a ocho turistas
  7. 7 Viera todavía no está para jugar y Jesé ya espera entrar en acción en Córdoba
  8. 8 Dunas de Maspalomas: la maravilla que casi nadie respeta y nadie vigila
  9. 9 La Virgen del Pino lucirá el manto celeste recién restaurado
  10. 10 Una mujer de 64 años resulta herida tras caer desde varios metros en Mogán

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Encuentra la gasolina más barata en Las Palmas

Encuentra la gasolina más barata en Las Palmas