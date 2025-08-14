Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 14 de agosto de 2025

Encuentra la gasolina más barata en Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:10

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Plenergy en Agüimes, Calle Ansite, 33 donde está disponible a 0,947€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, jueves, 14 de agosto de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,947€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio H2exagon Escaleritas, ofrece este combustible a 1,169€ por litro en Avenida De Escaleritas, 112, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,947 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  2. 2

    0,947 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

  3. 3

    0,947 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

  4. 4

    0,947 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

  5. 5

    0,947 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    1,169 € Shell Vegueta (Calle Alcalde Diaz Saavedra Navarro, 44, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    1,180 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  4. 4

    1,180 € Canary Oil, S.l. (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    1,180 € Canary Oil, S.l. (Poligono Ind. El Goro, C/ El Bosque Esquina C/ Virgen Del Carmen, 2, Telde)

Gasoil

  1. 1

    0,947 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  2. 2

    0,947 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

  3. 3

    0,947 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

  4. 4

    0,947 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

  5. 5

    0,947 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,138 € Moeve (C-811, Md, Pk Km 2.6, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    1,147 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  4. 4

    1,149 € Disa El Charco (Calle Alfonso Xiii, 65, Puerto del Rosario)

  5. 5

    1,149 € Disa Secundino Alonso (Calle Secundino Alonso, 26, Puerto del Rosario)

