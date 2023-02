Vocento obtiene un beneficio de 12,9 millones en 2022

Sede de vocento en Madrid. / R. C.

Vocento ha cerrado 2022 con un beneficio neto de 12,9 millones de euros gracias a una mejoría en los ingresos del grupo y a pesar del incremento de costes como el de la energía y las materias primas (papel, planchas...) y de la inversión realizada en Relevo. Con todos estos datos, el alza de ingresos ha sido del 5,2% respecto a 2021 consolidando sobre su nuevo perímetro la fase de diversificación de actividad y crecimiento iniciada en 2017, según señala la compañía, que ha presentado este lunes sus resultados anuales.

Las ventas de ejemplares han alcanzado los 106,4 millones en 2022, un 5,6% menos respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, durante 2022 el número de los suscriptores digitales de pago aumentó un 28%, hasta los 115.000, contribuyendo al mayor peso del margen de lectores 'online'.

Los ingresos publicitarios crecen hasta los 152,5 millones, un 4,1% más respecto a 2021. Las marcas de Vocento han tenido un mejor comportamiento durante el año pasado que el del mercado de publicidad en su conjunto (un 4,1% frente al 0,8% del ejercicio anterior) y en publicidad 'online' (un 5,2% registrado por el grupo frente al crecimiento del 3,7% del sector). El peso digital sobre el total de publicidad alcanza el 50,7%.

Adquisición de &Rosàs

Para 2023, Vocento prevé que el 33% del Ebitda (sin contar con la estructura) provenga de la diversificación de negocios (Clasificados, Agencias, Servicios Digitales y Gastronomía), frente al 21% actual.En este contexto, Vocento ha anunciado la adquisición de &Rosàs, una de las agencias más prestigiosas del país, en una operación con la que el grupo ha impulsado su posicionamiento en la industria publicitaria.

La firma &Rosàs es la agencia creativa independiente que más Premios Eficacia ha ganado a lo largo de la historia de los galardones. Además, ha sido elegida como la primera en el ranking Best Creative Agency to Work For. Esta operación, combinada con Tango, Melé y ProAgency, permitirá a Vocento impulsar su posicionamiento en la industria publicitaria, así como crear la red de agencias independientes más relevante del mercado español.