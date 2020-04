UnCocheParaUnHéroe gracias a Domingo Alonso Group

Carlos, Judith, Ithaisa, Agustín, Raquel... son tan solo algunos de los profesionales sanitarios que luchan día a día contra el COVID-19 en las islas y, en medio de esta crisis, pueden acudir a su lugar de trabajo de una forma más tranquila y segura gracias a la posibilidad de disponer de un vehículo cedido por Domingo Alonso Group.

La compañía líder en el sector automotriz en Canarias se ha sumado a las miles de muestras de solidaridad aportando lo mejor de sí misma en esta lucha con la cesión de vehículos a médicos, enfermeros, auxiliares, celadores y demás profesionales sanitarios. De esta forma y con el propósito de apoyar a los superhéroes de esta batalla, Domingo Alonso Group, junto a las marcas Volkswagen , Volkswagen Comerciales , Audi , ŠKODA , Hyundai , Honda , y a través de la empresa de rent-a-car del grupo Avis Canarias, ha facilitado 135 vehículos a personal sanitario de forma gratuita durante el periodo de estado de alarma. El objetivo inicial era alcanzar la cifra de 200 coches, sin embargo debido a las nuevas restricciones y dificultades logísticas, no se podrá realizar más entregas. Desde el primer momento, esta iniciativa que ayuda a los profesionales en sus desplazamientos diarios al centro de trabajo, recibió cientos de solicitudes consiguiendo cubrir una necesidad real de los sanitarios, fomentando además una movilidad menos arriesgada, reduciendo el uso de transporte público y evitando posibles contagios.

Al mismo tiempo gracias a la viralidad de la iniciativa solidaria en redes sociales, Domingo Alonso Group ha sido testigo de cientos de muestras de agradecimiento y cariño por parte de personal de hospitales, centros de salud, atención domiciliaria, servicios médicos y el resto de la sociedad canaria que elogian y apoyan el gesto de la compañía.

“Contar con el vehículo que me ha cedido Domingo Alonso Group y Avis Canarias, mediante la iniciativa #uncocheparaunhéroe, ha supuesto un alivio importante. Cuando decretaron el estado de alarma mi coche estaba estropeado y me veía obligada a utilizar transporte público con el riesgo que ello conlleva para mí y para el resto de usuarios. Disponer de coche para los traslados a mi trabajo me ha hecho sentir más segura porque así minimizo el riesgo de contagio” afirma Mel Díaz, enfermera del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

El reconocimiento y ayuda a la labor que están ejerciendo todos los sanitarios durante esta dura batalla es primordial. Es por ello, que Domingo Alonso Group gracias a la gran aceptación de esta iniciativa solidaria ha conseguido facilitar el día a día de cientos de profesionales canarios. Sin duda, en sus más 80 años de historia Domingo Alonso Group ha demostrado su solidaridad y preocupación por el bienestar de la sociedad canaria y en un momento tan difícil la compañía refuerza su apoyo y profundo agradecimiento a los superhéroes de esta dura batalla.